Fernández: "El acto fue para disipar dudas a quienes quieren vernos divididos"

El presidente Alberto Fernández aseguró que el acto que se desarrolló en el estadio Unico de La Plata, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, "sirvió para disipar dudas de la posición de esos que quieren vernos separados y divididos"."Lo que me dio tranquilidad es que hubo seis discursos y cualquiera podía firmar el discurso del otro. No hubo planteos disruptivos, ni diferentes" entre sí, dijo el mandatario.El mandatario agregó que el objetivo del encuentro fue "terminar con lo que intentan instalar" sobre una supuesta ruptura en el vínculo entre con la vicepresidenta, a la vez que afirmó que no la va a "defraudar"."Si hablo con Cristina, los diarios dicen que soy un títere, que hago lo que me manda; si no hablo, hay una crisis institucional, estamos peleados, no funciona. No sé qué quieren. Hablamos cuando tenemos que hablar. Nos conocemos hace muchísimos años. Fue muy feo estar peleado con ella: me sentí mal esos años. Nada va a quebrar mi amistad con ella: ni aunque ella lo dispusiera", destacó.Y añadió: "Vivimos en los últimos meses un debate inusual: pasamos de que Cristina se metía en todo a que no me hablaba. Le agradezco siempre a Cristina la confianza que depositó en mí y no voy a defraudar a ella ni a ninguno de los que nos votaron"."Desde hace unos años estamos viviendo, porque los medios también lo imponen, esta idea del político no político, de los que no vienen de la política, como si venir desde la política fuese un hecho contaminante: yo me reivindico como político, reivindico a la política. Los no políticos nos han dejado unos resultados horribles".Por otra parte, el mandatario reconoció que la pandemia de coronavirus "efectivamente trajo más pobreza: se pasó de 40 a 44 puntos"."También es cierto que la UCA dijo que si el Estado no hubiera estado presente, la pobreza sería 10 puntos más alta y la indigencia en vez del 10 por ciento sería del 27", destacó. Y añadió: "Aún en pandemia hicimos muchísimo".Al respecto, el Presidente también se refirió a la comunicación del Gobierno."No me animaría a decir que hay una mala comunicación, que por ahí la hay: lo que sí siento es que nuestros instrumentos de comunicación son muy débiles frente a los enfrentados. Yo hablo y ellos tienen una capacidad de vociferar mil veces superior a la mía", manifestó en declaraciones a radio El Destape.Finalmente, se refirió a la situación epidemiológica del país frente a la pandemia de coronavirus y subrayó que "hay que andar con cuidado con esto de la pandemia: la gente se relaja mucho, pero el problema no pasó".