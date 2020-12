Silvia Campos: "Es momento de ampliar PRO y fortalecer Juntos por el Cambio"

La nueva Presidente del PRO en la Ciudad de Paraná, Silvia Campos, realizó la apertura del encuentro afirmando "el día de hoy comenzamos una nueva etapa en el PRO Paraná, tenemos el desafío de hacer crecer el partido, ampliar nuestra base de voluntarios, sumar cuadros que se preparen para la gestión y reforzar el contacto con los vecinos."Campos agregó que "necesitamos un PRO fuerte y sólido para poder contribuir al fortalecimiento de Juntos por el Cambio; esta conducción está decidida a trabajar codo a codo con los miembros del radicalismo y nuestros otros partidos aliados para garantizar la unidad de la oposición y tener una propuesta competitiva para 2021 y 2023"Además se refirió a la paridad "ya existe una ley de paridad y la mitad de los cargos van a ser ocupados por mujeres de aquí en el futuro, ahora que ya logramos esto, tenemos que alcanzar el próximo paso: la calidad. No se trata solamente de ocupar espacios, sino de hacerlo de manera eficiente y mostrar la capacidad que tenemos las mujeres."Por su parte, Leandro Fernandez, elegido como Vicepresidente aclaró "además del trabajo político, es necesario articular nuestro trabajo con las fundaciones aliadas al partido para formar los equipos técnicos que se necesitan para el proyecto municipal de 2023; Fundación Pensar, Konrad Adenauer y Hacemos van a ser un complemento central en preparar un equipo para gobernar Paraná."Participaron del encuentro el Ex Concejal y Ex Candidato a Intendente, Emanuel Gainza, el ex Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, el Presidente del Bloque de PRO en Diputados, Esteban Vitor, la Vicepresidente Provincial de PRO, Valentina Gotte y una decena de dirigentes y voluntarios del partido.