AGMER declaró el "no inicio del ciclo lectivo 2021" si no hay "paritarias"

El Congreso Extraordinario de AGMER, que sesionó este viernes de manera virtual, declaró el "No inicio del ciclo lectivo 2021" si no hay "recomposición salarial y paritaria de condiciones laborales", supo Elonce TV.Luego de largas horas de debate, con participación de congresales de todos los departamentos y de la conducción provincial, el Congreso resolvió:-Ratificar lo actuado por la Comisión Directiva Central.-Declarar el NO inicio del ciclo lectivo 2021, de no existir una oferta salarial que recomponga el salario de las trabajadoras y trabajadores y se convoque a paritarias de condiciones laborales de manera urgente.-Exigir al gobierno provincial la restitución del aporte patronal histórico del 6 % a nuestra obra social IOSPER.-Repudiar la actitud extorsiva de la FEMER que tiene de rehenes a los trabajadores afiliados al IOSPER.-Reafirmar la defensa irrestricta de la Ley 8732.-Aprobar la declaración de este Congreso para ser publicada en los medios provinciales como solicitada.