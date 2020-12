Vizzotti sobre la vacuna rusa: "ya recomendaron ampliar la edad para vacunar"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sostuvo hoy desde Moscú que si bien hasta el momento la vacuna Sputnik V no está habilitada para mayores de 60 años, a la espera de que se ultimen los estudios científicos, las autoridades rusas le confirmaron que "ya recomendaron ampliar la edad para vacunar"."La recomendación hasta ahora con la Sputnik V es vacunar hasta los 60 años porque aún estaban terminando de analizar los datos, pero nos confirmaron que ya recomendaron ampliar la edad para vacunar", sostuvo la funcionaria, luego de la polémica desatada el jueves por los dichos del presidente Vladimir Putin, acerca de que todavía no se la aplicó porque no está habilitada para personas de su edad.Vizzotti se encuentra en la capital de Rusia, adonde viajó al frente de una comitiva argentina para cerrar detalles de la adquisición de la vacuna y la logística para traer al país las primeras 300 mil unidades que llegarían antes de que termine el año.En una entrevista al canal Russia Today, la representante del ministerio de Salud dijo que que la Argentina "debe recibir 10 millones de tratamientos de la vacuna Sputnik V entre diciembre de este año, y enero y febrero de 2021".Al respecto, detalló que "en este primer embarque son 300 mil dosis" las que esperan que "lleguen lo antes posible, antes de fin de año, como fue el compromiso", y agregó: "Tenemos la posibilidad de contar con dosis para vacunar hasta a 25 millones de personas entre enero y junio de 2021"."Estamos en contacto con Rusia desde finales de junio, avanzamos muchísimo. Esta visita es para avanzar sobre los últimos pasos de la logística y el traslado a la Argentina, y también la verificación técnica de la ANMAT para la aprobación de la vacuna", planteó Vizzotti.En ese sentido, señaló que se está trabajando para que la vacuna "llegue a la Argentina con el OK de la ANMAT, el contrato cumplido y con el desafío de lo que significa este traslado en pandemia, con el clima que está habiendo en Rusia y con todos los pasos que faltan aprobados".A su vez, la funcionaria sostuvo que el Gobierno argentino espera que "para marzo esté un porcentaje importante de la población de mayor riesgo inmunizada, para disminuir el primer objetivo que es la morbimortalidad y el impacto socioeconómico del Covid".Vizzotti confirmó además que serán vuelos de Aerolíneas Argentinas los que trasladarán la vacuna, aunque aclaró que están trabajando con una empresa de logística para organizar el traslado desde su lugar de producción a los aviones, según las recomendaciones de la planta productora."Hay una reserva de vuelos para el 22 de diciembre con el objetivo de poder cumplir todos los pasos, pero esto es un día a día. Estamos en pandemia, hay que autorizar rutas y el clima para trasladar las vacunas y los trámites de aduana. Se está trabajando día y noche muy intensamente para lograr esto y tener la expectativa de tenerla pronto", subrayó.Además, la funcionaria ratificó que la prioridad en la vacunación será "primero el personal de salud, de seguridad y las fuerzas armadas, y luego las personas mayores de 60 años, que en Argentina se han llevado el 82% de la mortalidad".