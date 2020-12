"Seguimos saldando deudas históricas", dijo el gobernador Bordet en Ceibas

La planta potabilizadora

Sistema cloacal

Ceibas

Al abrir los sobres con las ofertas para la construcción de la planta potabilizadora de agua y el sistema cloacal en Ceibas, en las que se invertirán 83 millones de pesos, el gobernador Gustavo Bordet destacó las obras que se realizan en el departamento.Allí, dijo que ello "tiene mucho que ver con saldar una deuda histórica que tiene la provincia con esta región del sur entrerriano".El gobernador destacó su satisfacción de estar presente en la jornada en Ceibas "con dos obras que son importantísimas y claves para mejorar la calidad de vida de los vecinos".Destacó la ejecución presupuestaria anual para obras en la provincia y explicó: "Se está ejecutando la totalidad del presupuesto destinado a obras en un año difícil y complejo. Es decir, no hubo ningún tipo de recorte presupuestario para obras públicas. Además tenemos un presupuesto muy ambicioso para 2021 que se llevará adelante".Los trabajos de agua y cloaca en Ceibas demandarán una inversión cercana a los 83 millones de pesos. La planta potabilizadora de agua posee un presupuesto oficial de 30.394.713,51 pesos, y un plazo de ejecución de 120 días corridos, y la construcción de la primera etapa del sistema cloacal es por un monto de 52.387.321,29 pesos, con un plazo de 365 días.La actividad se desarrolló en el salón de usos múltiples de Ceibas, donde el gobernador entregó además aportes por 200.000 pesos a los bomberos voluntarios de Ceibas, por 40.000 pesos al Club Social y Deportivo Tracción, y por 40.000 pesos al Club Social y Deportivo Fluvial.Bordet, que estuvo acompañado por el titular Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Enrique Cresto; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el senador Daniel Olano; la intendenta de Ceibas, Sabrina Olano, e intendentes de localidades vecinas, se refirió a la problemática que sufrió esa localidad por largo tiempo con el agua potable debido a que las napas no resultaban de calidad, y explicó que por ello se debió elaborar un proyecto para tomar el agua desde el río Paranacito, distante a 13 kilómetros."Así fue que en mi primera gestión instalamos la primera planta modular de agua y ahora, con esta licitación que estamos abriendo, se instala la segunda planta para poder abastecer a toda la comunidad con un bien como es el agua, el principal alimento que consumimos los seres humanos y que es fundamental", explicó Bordet.Manifestó por otra parte que la obra de extensión de la red de cloacas que se está desarrollando en Ceibas permite "tener por fin el tratamiento de efluentes acorde a lo que la ciudad necesita".En tal sentido mencionó que la localidad hoy no cuenta con sistema de cloacas sino que tiene una red que cubre el 40 por ciento de la población, pero no tiene las lagunas de tratamiento."Esta obra va a contemplar las lagunas más una cobertura total para la ciudad con el 60 por ciento. Es una obra que se planteó rápidamente a través del Enohsa porque era prioritaria ya que no podemos tener en Entre Ríos ciudades sin sistemas de saneamiento de efluentes", dijo Bordet y agradeció a las autoridades de Enohsa, en especial a su titular Enrique Cresto, por la celeridad de los trámites, y el trabajo del Ministerio de Planeamiento de la provincia "para poder llegar a este momento donde estamos abriendo las ofertas para en un par de meses poder estar ya con la obra"."La vida no es la misma con agua y con cloacas. Es completamente diferente porque se mejora la calidad de vida y la salud de las personas", remarcó Bordet y agregó que también se está muy próximo a retomar la obra de la unidad de educación inicial de la localidad. "Es una obra que fue abandonada por el gobierno nacional anterior y que hoy la estamos retomando", dijo el mandatario.Informó que a ello se agrega un programa de viviendas que se realiza con el programa provincial Primero tu casa, y que ahora se comenzarán 10 nuevas viviendas en Ceibas, además de otras públicas que están en carpeta lo que a su vez también significa más empleo para la localidad."Esta es la forma de trabajar. Con el gobierno nacional que nos está apoyando mucho con obras, proyectos y gestiones, y con los gobiernos municipales como es el caso de Ceibas que lo hacemos con la intendencia, legisladores y demás autoridades para lograr el desarrollo de esta como otras localidades, como Paranacito donde estaremos llegando con paneles solares para las personas que viven en las islas, o en Ibicuy donde estamos comenzando una obra por 200 millones de pesos que es el dragado del río y mantenimiento por tres años para darle trazabilidad y previsibilidad la puerto que está operando regularmente, y estamos buscando nuevas inversiones para generar empleo genuino en toda la zona portuaria", dijo Bordet.Indicó además que todo lo que se está realizando en el departamento Islas "tiene mucho que ver con saldar una deuda histórica que tiene la provincia con esta región en el sur entrerriano, que es complejo por su topografía pero con gente muy valiosa y un futuro que da desde el turismo, desde los puertos y desde el desarrollo de las comunidades locales", completó el mandatario.Por su parte, la intendenta Sabrina Olano agradeció al gobernador y a las autoridades por la visita, y destacó la importancia que las obras tienen para su comunidad, que "fueron muy esperadas y anheladas". Asimismo, remarcó el apoyo recibido por parte el actual gobierno nacional, que "se ocupa de localidades chiquitas como la nuestra", y lo diferenció de lo que sucedía que la anterior gestión.En tanto, el senador Olano remarcó la importancia del trabajo y apoyo de los gobiernos provincial y nacional a favor de las localidades del departamento Islas del Ibicuy, y destacó especialmente "al énfasis y el ímpetu que le pone el gobernador Bordet a estas cosas". Finalmente, mencionó las gestiones que se realizan para otras obras en el departamento, con el objetivo de "solucionar los problemas de la gente".Por su parte, Enrique Cresto comentó: "La provincia tiene un plan de desarrollo estratégico de agua y saneamiento. Entre Ríos es una de las provincias del país que está más cerca de los objetivos de desarrollo sustentable que pide Naciones Unidas para 2030. Es decir, ciento por ciento de agua y 80 por ciento de cloacas".Desde la Dirección Provincial de Obras Sanitarias de Entre Ríos del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios se publicó el llamado a licitación 01/2020, y este viernes fue la apertura de sobre en la municipalidad de Ceibas. La inversión asciende a 30.394.713, 51 pesos.Se prevé la ejecución de una Planta de Potabilización de agua mediante la tecnología de coagulación, floculación, sedimentación y filtración para una producción de 50 m3 por hora. De esta manera, se construirá la automatización del sistema potabilizador y puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de agua de Río Paranancito.Se proyecta instalar la planta en un predio perteneciente a la municipalidad de Ceibas donde ya está instalado el sistema potabilizador que surte de agua potable a la localidad, y técnicamente los límites de provisión para la planta compacta serán la alimentación en el colector general a la planta previa a la dosificación de químicos y mezcla estática de los mismos con el agua a tratar; la salida del agua tratada en el colector general y el desagüe con retro lavado de filtros y barridos de lodos desde el sedimentador al pie de la planta compacta.En tanto, la primera etapa del colector cloacal de Ceibas, en el departamento Islas del Ibicuy, contempla la ejecución de 150 conexiones domiciliarias desde la red hasta línea municipal para igual número de viviendas cuyos ocupantes son personas de escasos recursos y que cuentan con núcleos húmedos precarios.El servicio de provisión y distribución de agua potable es brindado por la municipalidad de Ceibas, con 700 cuentas cubriendo así al 90 por ciento de la población. Asimismo, carece del servicio de desagües cloacales, tornándose delicada la situación sanitaria, teniendo en cuenta la magnitud del número de pobladores, por lo que se hace de imperiosa necesidad la ejecución de los mismos. El servicio de evacuación de los residuos cloacales, de uso domiciliario, lo brindará el municipio.Con un fuerte incremento en la población local, ha aumentado la cantidad de viviendas precarias. Debido a esto la construcción de unidades sanitarias es un gran aporte para la sanidad ambiental de las zonas más carenciadas y para la comunidad en general, posibilitando que sus dueños puedan mejorar sus viviendas con su propio esfuerzo posterior.Dentro del proyecto se contempla la ejecución de 150 conexiones domiciliarias desde la red hasta línea municipal para igual número de viviendas cuyos ocupantes son personas de escasos recursos y que cuentan con núcleos húmedos precarios.Esta localidad se ubica en el centro de una gran colonia agrícola cuyas actividades principales son ganadería, pesca, forestación, apicultura y numerosas actividades conexas, y según el Censo del año 2001 la población de la localidad de Ceibas es de 1.405 habitantes, cuenta con servicios públicos esenciales utilizados por la mayoría de la población (electricidad, teléfono, centro de salud, canal de TV por cable, radio y transporte de cargas y pasajeros).También cuenta con una red vial adecuada para conectarse con la mayoría de las ciudades de la provincia, la misma no cuenta con calles pavimentadas, siendo éstas consolidadas mediante el aporte de suelo ? ripio.Ceibas es un municipio de segunda categoría y cuenta con escuelas y colegios de ambos niveles.