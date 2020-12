El presidente anunció que sigue el "distanciamiento social hasta el 31 de enero"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este viernes el pago de un bono de $5.000, durante los meses de noviembre y diciembre, a 50 mil trabajadores comunitarios que cumplieron tareas esenciales durante la pandemia, en un acto que encabeza en la ciudad bonaerense de Moreno. Además, anunció que extenderá las medidas de distanciamiento social hasta el 31 de enero.Se trata del pago de un incentivo de 10 mil pesos en total, que el Ministerio de Desarrollo Social abonará a todos los trabajadores esenciales del programa Potenciar Trabajo que realicen tareas vinculadas al cuidado de niñas y niños, personas mayores, enfermas y con discapacidad, atención de comedores y centros comunitarios, y de promoción y cuidado de la salud.Fernández aseguró este viernes que "la vacuna está llegando al país en los próximos días" y que en breve "empezaremos a vacunar a los trabajadores esenciales".En este sentido explicó que los primeros en recibir el antídoto serán los profesionales de la salud y las fuerzas de seguridad. "Ellos antes que nadie y después a los que están más expuestos por su edad o enfermedades prevalentes".Allí, el mandatario reconoció que "tenemos ahora que seguir sobrellevando esto que todavía no ha terminado porque, aunque los casos bajan, nadie sabe dónde el problema puede volver a repuntar", por lo que exhortó a "seguir preparándonos y seguir conviviendo con todos los cuidados que tuvimos cuando la pandemia asomó por primera vez"."Todos esos cuidados que tuvimos los tenemos que profundizar ahora, en este momento, donde sentimos que los casos han bajado, nos relajamos y tenemos muchas ganas en las fiestas de acercarnos, de compartir una copa con la familia, una mesa", explicó.En esa línea, pidió "a todos y a cada uno de los argentinos que no se olviden de que el problema todavía lo tenemos. El problema aún no pasó".Asimismo, el jefe de Estado informó que estarán llegando las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, sobre la que afirmó: "En breve empezaremos a vacunar a los trabajadores esenciales que son los que están más expuestos y los que más lo necesitan con los que trabajan en la salud y las fuerzas de seguridad".El anuncio se realizó durante la visita al Centro Cultural "La Chicharra" en Moreno, donde se realizó un reconocimiento a los trabajadores sociocomunitarios que cumplieron un rol "clave" frente a la pandemia en comedores, merenderos, jardines comunitarios, postas sanitarias y tareas de cuidado.