José María Di Paola, más conocido como el padre Pepe, volvió a arremeter este jueves contra el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "Si hay aborto no hay Navidad, porque el Niño Jesús no hubiese nacido", aseguró.En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por radio Rivadavia, el sacerdote justificó su afirmación: "María era una mujer soltera, después José la reconoce. En cualquiera de estas situaciones los médicos le habrían dicho 'y bueno, aborte'"."La Madre Teresa, cuando recibió el Premio Nobel, dijo 'no maten más a los niños. Dénmelos a mí'", enfatizó Pepe. Y consideró que "en el medio de una pandemia no es el momento de tener esta discusión".El referente de los curas villeros profundizó sus críticas al proyecto oficial, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y este jueves consiguió dictamen en comisiones del Senado. Según señaló, no se trata de "una interrupción voluntaria, sino de quitarle la posibilidad de empezar su vida a una persona". Y siguió: "Acompañamos a las madres que han abortado y sabemos el dolor que causa: queda una herida en la vida"."En la Villa 31, más del 70% está en contra del aborto", aseguró el párroco. Y agregó que "la mayoría de las provincias no lo quiere"."Los senadores no deben votar cómo se les ocurre, sino pensando en la gente que los ha votado", sentenció. La iniciativa se tratará en el recinto de la Cámara Alta el martes 29, cuatro días después de la Navidad.No es la primera vez que el padre Pepe alza la voz en contra de la legalización del aborto. El 1 de diciembre, durante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, aludió a un intercambio de cartas que mantuvo con el Papa Francisco, donde el Sumo Pontífice expresó: "El asunto del aborto no es esencialmente religioso, sino un problema humano".En aquella ocasión, el sacerdote afirmó que para Su Santidad la discusión sobre el aborto debe darse de manera científica. "Los estudios de embriología muestran que en la tercera semana de embarazo ya está diseñado todo el organismo y late el corazón". Y añadió: "Los lazos de amor que se generan entre los más pobres nos muestran que toda vida vale".Cuatro días más tarde, en una entrevista en, Pepe manifestó: "Nos produce cierta indignación porque estamos trabajando para que la gente tenga un plato de comida y se nos vienen con esta propuesta de ley que no tiene nada que ver, menos con este tiempo"."Que se discuta un tema en la Argentina nos parece bien. Ahora, ¿en este lío, cuando vos vas al hospital y no le conseguís a veces un turno a un viejito para solucionar un problema, saquemos el coronavirus, lo que sea, nos sacás de la cancha para discutir este tema que no tiene que ver con la necesidad de la gente, más en los barrios populares?", analizó.