El Gobierno afirma que la vacuna rusa no fue descartada para mayores de 60 años

Tras el enorme revuelo que se armó por declaraciones del primer ministro ruso Vladimir Putin, el gobierno argentino salió a explicar cómo serán los próximos pasos sobre la recepción e implementación de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 y rechazó que la misma haya sido descartada para mayores de 60 años.La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini hablaron del tema tras una reunión en el ministerio de Salud. Ambas funcionarias son las que siguen en forma directa las tratativas con la Federación Rusa y el organismo regulador de aquel país para la llegada de la vacuna Sputnik V.El pasado 10 de diciembre un comité independiente para la evaluación de ensayos clínicos del fármaco confirmó que esa vacuna rusa contra el coronavirus "es efectiva y segura", según reveló el director científico del Instituto de Investigación de Salud Pública Semashko, Ramil Jabríev, miembro de ese comité.Este jueves, Vizzotti explicó -desde Rusia- en declaraciones al canal C5N que ese comité independiente está evaluando y monitoreando el tramo final del ensayo clínico de Fase 3 de la Sputnik V.Los ensayos clínicos siempre en todas las vacunas y toda la industria farmacéutica se van desarrollando por grupos, aclaró la funcionaria."Hasta ahora, los datos evaluados y analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años. Y nos informaron que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60 años. Lo han elevado al ministerio de Salud y la entidad regulatoria rusa y están realmente terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años", dijo Vizzotti.Esto, según afirmó la funcionaria nacional, es "fundamental" para el mundo y para la Argentina porque el plan consiste en empezar a vacunar a quienes han tenido mayores niveles de mortalidad, y entre ellos están los mayores de 60 años."Estamos a la espera de esa información. Va a ser muy dinámico, en esta y en todas las vacunas, dado que hay que ir monitoreando a medida que aparezcan datos, porque se sigue controlando la eficacia y se siguen haciendo los controles en relación a los tiempos entre la primera y la segunda dosis y por supuesto en lo referente a la seguridad de la vacuna", dijo Vizzoti.Y agregó: "Todo el tiempo se va a ir viendo y actualizando las recomendaciones. Esta información ya se ha presentado en cuatro oportunidades en la Comisión Nacional de Inmunizaciones y se prevé la semana que viene ampliar la información disponible para avanzar con las 24 jurisdicciones del país y los expertos las etapas de implementación de la vacuna".Nicolini, quien había viajado a Rusia con Vizzotti, dijo que el Gobierno está trabajando día y noche para que las 300.000 dosis lleguen a la Argentina lo más pronto posible y ratificó que aún se está a tiempo para que eso ocurra "en los próximos días". Aunque aclaró: "Un día más, un día menos, lo importante es que lleguen con todos los requisitos para los cuales estamos trabajando"."Se está intentando que lleguen antes de Navidad, pero hay muchos factores que tienen que combinarse dado que hay un desafío logístico y de producción, y se está trabajando con la autorización con Anmat para garantizar la seguridad y la eficacia de la Sputnik V, por lo que habrá novedades en los próximos días", dijo Nicolini.Por estos motivos, si llegan las 300.000 dosis que se esperan antes de Navidad, la campaña de vacunación comenzará con el personal de salud y de seguridad, dado que son los más expuestos al contacto con el virus.En las primeras horas de la mañana llegaron a la Argentina declaraciones expresadas por Putin en su conferencia anual, en la que habló de muchos temas. Allí, el mandatario ruso dijo que hasta este jueves estaba probada la efectividad en personas de 18 a 60 años y que todavía no tienen los resultados para el resto."Soy una persona que se ajusta bastante a la ley", afirmó Putin, de 68 años, al ser preguntado sobre si se había administrado la vacuna. Y agregó: "Escucho las recomendaciones de nuestros especialistas. Así que no he recibido la inyección aún, pero la recibiré por supuesto en cuanto sea posible".