Inicia este jueves el pago del bono navideño de $1.500 a jubilados de PAMI

Cronograma de pagos de ANSES

Si bien muchos jubilados se preparan para cobrar elque anunció la semana pasada el, este refuerzo no será para todos:, día en que lo tendrán depositado los beneficiarios que tengan el DNI terminado enLuego, el cronograma continúa el viernes 18, cuando se le pague el refuerzo a los jubilados con el documento terminado en 2 y 3. El lunes, en tanto, lo recibirán quienes tengan el DNI finalizado en 4y 5.Posteriormente el martes 22 de diciembre se lo depositarán a los jubilados con el documento terminado en 6 y 7, para finalizar el miércoles 23, para quienes tendan DNI terminados en 8 y 9.Si bien se había hablado de un bono para todos los jubilados, como ocurrió el año pasado, finalmente el Gobierno confirmó que no habría un pago extra generalizado.Además,, lugares clave para la socialización y recreación de las personas mayores".La medida, que se efectivizará también en diciembre, es un refuerzo fijo y extraordinario de PAMI para el fortalecimiento de los 4.200 centros de jubilados que por la pandemia deben permanecer cerrados.La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de cobro para diciembre para todas sus prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único, como las correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción.Los calendarios de pago de todas las prestaciones del organismo previsional -incluídas jubilaciones y pensiones- pueden consultarse a través de la página web del organismo, www.anses.gob.ar , en sus cuentas de Facebook y Twitter o telefónicamente llamando al 130.Se actualizan cada tres meses.Las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones se determinan a partir del último número del DNI del beneficiario y, en cada caso, se informa una fecha límite para cobrar las jubilaciones y pensiones-Haberes que no superen la suma mensual de $21.393:Documentos terminados en:9 cobran el: 26 de diciembre-Haberes que superen la suma mensual de $21.393:Documentos terminados en:0 y 1 cobran el: 17 de diciembre2 y 3 cobran el: 18 de diciembre4 y 5 cobran el: 21 de diciembre6 y 7 cobran el: 22 de diciembre8 y 9 cobran el: 23 de diciembre-Fecha de cobro para Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo diciembre 2020Documentos terminados en:5 cobran el: 17 de diciembre6 cobran el: 18 de diciembre7 cobran el: 21 de diciembre8 cobran el: 22 de diciembre9 cobran el: 23 de diciembre-Fecha de cobro para Asignación por Embarazo diciembre 2020Documentos terminados en:5 cobran el: 17 de diciembre6 cobran el: 18 de diciembre7 cobran el: 21 de diciembre8 cobran el: 22 de diciembre9 cobran el: 23 de diciembre-Fecha de cobro por Asignación por Prenatal y Maternidad diciembre 2020Documentos terminados en:4 y 5 cobran el: 17 de diciembre6 y 7 cobran el: 18 de diciembre8 y 9 cobran el: 21 de diciembre-Fecha de cobro por Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción diciembre 2020Todos las terminaciones de documentos cobran el mismo día:Quincena 2: cobran 23/12-Fecha de cobro para la Asignación por desempleo diciembre 20200 y 1 cobran el: 22 de diciembre2 y 3 cobran el: 22 de diciembre4 y 5 cobran el: 22 de diciembre6 y 7 cobran el: 22 de diciembre8 y 9 cobran el: 22 de diciembre