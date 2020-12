Productores entrerrianos cobraron $381 millones en compensaciones por soja

Avanzaron en convenios

Detalles de las compensaciones

"El plan de compensaciones a pequeños productores de soja se probó en los hechos. Es una política activa del gobierno nacional que llegó al segmento más pequeño de la actividad agrícola" dijo el ministro de Producción, Juan José Bahillo.Esos conceptos fueron expresados por el funcionario entrerriano en la reunión que mantuvo este miércoles con el ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Luis Basterra.La iniciativa que impulsó el presidente Alberto Fernández fue debatida y analizada con el gobernador Gustavo Bordet y sus pares de las provincias productoras y logró un amplio respaldo de entidades gremiales del campo."El mecanismo contiene un hondo contenido social ya que permite avanzar en un proceso de redistribución en aquellos sistemas productivos de menor escala. En la provincia las compensaciones se reflejan en una ayuda concreta para 2.255 productores por un monto de 381.470.000 millones de pesos", afirmó Bahillo al precisar el impacto de la medida en Entre Ríos."Este esquema tiene como horizonte la equidad territorial, el diálogo y la justicia social" sentenció el titular de la cartera productiva y especificó que "apunta a dar competitividad a quienes no logran la escala de las grandes empresas".Además de las compensaciones, en la agenda del encuentro entre los ministros, del que participó también el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Lucio Amavet, avanzaron en la elaboración de convenios que impactarán en las cadenas de valor forestal, hortícola y lechera de la provincia.Se trata de iniciativas de asistencia a sectores dinámicos que generan empleo genuino en el sector productor de riquezas.Los funcionarios también analizaron la marcha del plan de lucha con HLB, enfermedad que afecta la producción citrícola y acordaron aumentar la provisión de reactivos para detectar la presencia del flagelo en las quintas.El pago de compensaciones llega a quienes vendieron su producción hasta el 30 de septiembre y que no hayan declarado una facturación mayor a 20 millones de pesos en 2019 o hayan dedicado al cultivo no más de 400 hectáreas. En el ámbito nacional beneficia a unos 40.000 productores.La resolución convalidó la nómina de beneficiarios y autorizó el pago de acuerdo con la información proporcionada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con las ventas de granos de soja hechas en el período que va desde el 1 de febrero hasta el 30 de septiembre de este año.Quedan pendientes los beneficiarios que vendieron su mercadería entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de este año, a los cuales le será depositada su compensación en tres cuotas durante enero (40%); febrero (40%); y marzo de 2021 (20%). El pago total previsto es de 11.550 millones de pesos.Para calcular la compensación de cada productor determinaron dos regiones con cuatro estratos de escala productiva, que comprenderán por un lado a Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba; y, por el otro, al resto de las provincias.En el caso de las provincias del primer grupo, el tope es de hasta 2,9 toneladas de soja por hectárea declarada; y de hasta 2,5 toneladas en las demás provincias del país.