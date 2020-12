Gobernadores aspiran a que las PASO se suspendan en sesiones extraordinarias

Los gobernadores, encabezados por Jorge Capitanich (Chaco) y Ricardo Quintela (La Rioja) buscarán que el proyecto de suspensión de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) de 2021, sea tratado en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias que darán comienzo a principios de enero y se extenderán hasta el 28 de febrero próximo."Los gobernadores están trabajando en ver con el presidente si el proyecto se podría incluir en el temario de las sesiones extraordinarias que darán comienzo en enero porque ya no tenemos tiempo para mandarlo a ordinarias, para lo cual, se necesitaría un decreto" de Alberto Fernández, señaló el diputado nacional Pablo Yedlin ante la consulta de, y advirtió que en caso de no ser tratado en extraordinarias, "deberá ser en marzo".El legislador, dijo que el proyecto de ley cuenta con el respaldo de la mayoría de los mandatarios provinciales, reconoció que hay distritos donde los diputados apoyan y los gobernadores mantienen silencio, y otras provincias "que no estarían, digamos de acuerdo, porque al menos no se han expresado, que serían Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Santa Fe".En su momento, se expresaron públicamente a favor de la suspensión, los gobernadores Sergio Uñac (San Juan) -fue uno de los primeros en salir a plantear el tema-, Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos); Juan Manzur (Tucumán), y Arabela Carreras (Río Negro), entre otros, a los que se sumó Juan Schiaretti (Córdoba) a través del respaldo de su bloque, mientras que el correntino Gustavo Valdés, las consideró "un gasto inútil" y el salteño Gustavo Sáez dijo que la suspendería "por una cuestión económica y financiera", opinión que fue compartida por el misionero, Oscar Herrera Ahuad.Entre los fundamentos de la iniciativa que ingresó el viernes último al Parlamento con las firmas de los diputados nacionales Yedlin y Mario Leito, (Tucumán), Aldo Leiva (Chaco); Ariel Rauschenberger (La Pampa), Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach (Misiones); y Carolina Moisés y Walberto Allende (Salta), se plantea si la realización de las PASO "conviene o no por las circunstancias totalmente excepcionales que se viven" en el contexto de la pandemia de coronavirus.Pero además, se interroga si realizar esas elecciones no "implicaría forzar al Estado a una serie de gastos que no solo no corresponden con la gravedad de la situación, sino que además, se emplearían recursos que serían mucho más útiles para fines sanitarios".A esos argumentos, Yedlin sumó un tercer elemento: "La PASO nunca ha sido efectivas para la selección de los candidatos, porque si bien en algunos lugares se presentan dos listas; estás nunca son competitivas para terminar cambiando algún integrante de la nómina definitiva".Consultado sobre si habría algún impedimento para un cambio de cronograma en un año electoral, aseguró haber conversado "con la Junta Electoral en ese sentido y fueron absolutamente claros en que la elección se puede modificar".El proyecto plantea suspender la elección de los candidatos "a Diputados y Senadores para las elecciones generales del año 2021, quedando solo y automáticamente proclamados candidatos para las mismas los precandidatos de la única lista que cada agrupación política presente para ser oficializada, e insta a suspender "toda disposición que se oponga a lo establecido" en cuanto "resulte incompatible".