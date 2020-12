Nueva víctima de estafa: vaciaron su cuenta y sacaron un préstamo por $300.000

Este miércoles, un hombre relató lo que le sucedió cuando otro le quiso pagar por la compra de un lavarropas y le depositó en su cuenta unos 150 mil pesos. Sin embargo, Gabriel estaba siendo víctima de una estafa informática. Además de vaciarle la cuenta de su sueldo y dejarlo sin dinero, solicitaron a su nombre un préstamo en el Banco Patagonia, que deberá pagar por varios años.



Gabriel, relató el calvario que vivió en noviembre cuando fue víctima de una estafa de parte de un hombre, que depositó una suma superior al costo del lavarropas. El electrodoméstico salía unos 15 mil pesos y ellos le depositaron 150 mil pesos.



Gabriel accedió a devolverle la plata, sin saber que el hombre le enviaría sus datos personales a terceros y que al día siguiente se encontraría con su cuenta sueldo vacía, más sus ahorros.



"El día 30 de noviembre, un hombre me llamó para comprarme un lavarropa. Accedo, le digo que sí, y me deposita 150 mil pesos. Como la suma depositada era superior, me comunico con él para acordar que le devolvía su dinero". "Al otro día una mujer de Buenos Aires que se hizo pasar por una empleada del Banco, me llamo y me solicitó que vaya al cajero automático para hacer la devolución del dinero transferido de más".



"Esta supuesta empleada, me iba explicando los pasos a seguir y sin cortar con la comunicación, me hizo generar la famosa clave token", explicó.



El día siguiente, Gabriel notó que había movimientos que él no había hecho y sus ahorros y todo su dinero ya no estaban. El hombre se dio cuenta que lo habrían estafado, y que esta gente había solicitado un préstamo a su nombre, que deberá pagar a partir de este mes.



Aunque hizo la denuncia, todavía no ha tenido respuestas desde Fiscalía. "Ya no se más a quien recurrir", finalizó Gabriel angustiado.



Fuente: La Pirámide