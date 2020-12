Bordet destacó el rol de jóvenes en pandemia y los convocó a unir lazos en 2021

"Este reconocimiento tiene mucho que ver con plantear objetivos y fortalecer un trabajo constructivo para 2021", agregó el mandatario."Los jóvenes son un presente que tiene fuerza, y tienen criterios, formación y la idea de la innovación para los años que vienen", manifestó.El mandatario, acompañado de la vicegobernadora Laura Stratta, y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, encabezó el encuentro del Consejo Provincial de Juventud, en el que dialogó con representantes de Áreas de Juventud de los municipios. En ese marco, destacó el rol de la juventud en la post pandemia y el proceso de vacunación que se proyecta.Durante la actividad desarrollada este miércoles en La Vieja Usina, de Paraná también estuvieron presentes la subsecretaria de Juventud, Branda Ulman; el referente del Instituto del Seguro, Mario Cersofio; y la esposa del gobernador, Mariel Ávila.El gobernador destacó el hecho de que 83 municipios cuenten con áreas de Juventud y dijo que eso es muy importante porque cada uno de los jóvenes en sus lugares "tuvo en esta pandemia un rol decisivo y clave para llevar adelante acciones en comunicación, en empatizar con los vecinos de la ciudad y fundamentalmente en el cuidado del adulto mayor para evitar el contagio, con la palabra y la compañía. En esto los jóvenes han tenido una actuación destacada y por eso hoy queríamos reconocerlo", precisó.En otro tramo, el gobernador se refirió a los cambios vertiginosos que se van dando en la sociedad y dijo "tener una mirada optimista porque vivimos en una sociedad mucho mejor de la que me tocó particularmente a mi cuando era joven".Mencionó luego algunos sucesos de la época de la dictadura y las posibilidades que se dieron con la democracia, y habló sobre la sociedad del conocimiento. Recordó en ese aspecto la claridad de pensamiento de José María Castiñeira de Dios, al mencionar los cambios culturales que se dan a partir de la tecnología y los derechos difusos como el del medio ambiente, las políticas de género, igualitarias y las de la juventud. "Derechos difusos que en realidad nos iban a hacer mucho mejor como sociedad", reflexionó.Bordet habló del cambio "fenomenal" ocurrido con el tiempo, y apuntó: "La sociedad que ustedes hoy construyen claramente es mucho mejor porque integra más al respeto por el otro, consolida los valores democráticos, existe la paridad de género y donde la violencia de género se llama femicidio y no crimen pasional. Es una sociedad donde los jóvenes tienen una participación activa.Y continuó: "Entiendo que el futuro que viene es apasionante, donde estaremos sometidos a cambios vertiginosos. Pero son cambios que nos tienen que fortalecer para seguir construyendo porque esta sociedad es mejor que la que me tocó vivir a mí, aunque con muchas asignaturas pendientes al haber aún derechos de los niños vulnerados, jóvenes a los que se les dificulta el acceso a su primer trabajo, falta de políticas que prevengan la educación sexual en jóvenes. Todavía hay mucha violencia de género, iniquidades y falta de tolerancia para respetar la diversidad de las otras personas. Es una tarea que tienen por delante y que sobre todo les compete a ustedes que están en este presente ocupando una función en cada área Joven del municipio ", sostuvo el gobernador.Habló de la responsabilidad y el lugar que cada uno ocupa para llevar adelante esta tarea que "vale la pena porque ustedes son los que transformarán esta sociedad, no en el futuro sino que ya lo están haciendo hoy y en este presente. Por eso es el desafío que tenemos en esta coyuntura tan difícil, rara y desconocida que nos pone a prueba, y si podemos superar esta etapa tan inesperada, sin lugar a duda, creceremos y mejoraremos como sociedad. Entonces, podremos plantearnos estos objetivos que venimos trabajando junto a los gabinetes municipales para vivir en una Entre Ríos que sea mucho más sustentable y en la que todos podamos respetarnos", remarcó.El gobernador volvió a destacar el rol protagónico que han tenido los jóvenes en esta pandemia y entendió que lo seguirán teniendo porque aún es incierto el comportamiento que tendrá el virus. Mencionó la importancia de la vacunación a la que definió como la más importante de la historia, y resaltó la importancia de logística en la cual ya se está trabajando y en la que los jóvenes también tendrán un rol al salir a detectar cual será el universo que se vacunará en primera instancia."Esto requerirá una esfuerzo integral de las áreas de los municipios, y el área Joven en esto tendrá un rol importante. Este reconocimiento también es para transmitirle cuales son los desafíos a los que nos enfrentaremos en estos meses que vienen", insistió.También Bordet se refirió a las dificultades que conlleva afrontar una pandemia sobre la cual no se tiene información para decidir y apuntó: "En esto de tomar decisiones, de trabajar en la urgencia y generar prioridades, la tarea de los municipios ha sido vital para poder articular con la provincia y la Nación. El municipio es lo más cercano que un ciudadano tiene para reclamar y los intendentes de Entre Ríos durante la pandemia están a la altura de las circunstancias. Se pusieron a la par a trabajar y este es un reconocimiento que quiero que se lo transmitan a cada uno de los intendentes de las localidades que ustedes representan", expresó finalmente.Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta destacó el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Desarrollo Social en todo lo que tenía que ver con los promotores territoriales que en el marco del Covid acompañaron a los adultos mayores. "Hubo un trabajo muy fuerte en cuidar a los sectores más vulnerables, en ponerse a disposición, y por eso el reconocimiento a esos jóvenes que en el contexto de pandemia han mostrado mucha solidaridad, empatía y compromiso", afirmó.A su turno, la ministra Paira expresó: "Si algo nos marcaron nuestro gobernador, Gustavo Bordet, y la vicegobernadora, Laura Stratta, desde el inicio de gestión fue lo indispensable del trabajo articulado para llegar a todo el territorio, y generar un Estado presente que dé oportunidades para que todos los jóvenes entrerrianos puedan pensarse en un proyecto de vida".Y agregó: "Tanto desde la subsecretaría como desde cada área de juventud de los gobiernos locales captaron esa idea y la sostuvieron. Fueron la red para acompañar a la juventud en cada rincón de Entre Ríos, no solo en las acciones solidarias y empáticas durante los momentos más difíciles que tuvimos en este año, sino en la articulación y el trabajo conjunto en políticas públicas inclusivas de cara al 2021".Asimismo, la ministra, dijo: "Tenemos que continuar trabajado en estrategias para contener y acompañar las trayectorias de vida de los jóvenes, de forma tal que incluyamos a aquellos que no cuentan con un trabajo estable o que son cabeza de familia. Es un doble esfuerzo el que debemos realizar, de manera articulada, entre la provincia y los gobiernos locales para acompañar y dar respuestas concretas a las diferentes formas de transitar el ser joven hoy".En tanto, la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman, sostuvo: "Durante la gestión, tanto desde la Subsecretaría como desde las áreas de gobierno locales, hemos hecho especial foco en los jóvenes en situación de vulnerabilidad, en aquellos que ya han formado su propia familia, además de prestar especial atención a las cuestiones de género y participación juvenil. Siempre trabajamos bajo una mirada integral que contempla a las juventudes entrerrianas desde todos los ejes. Por esto consideramos que estos espacios son muy fructíferos para la construcción colectiva de las políticas públicas de las juventudes entrerrianas, sobre todo teniendo en cuenta que este es el primer encuentro de manera presencial que podemos realizar del Consejo Provincial de Juventud", continuó. "Este hecho nos resulta significativo porque no solo nos permite realizar un análisis de la situación actual, sino que también nos da la posibilidad de evaluar el trabajo realizado y planificar las políticas a articular de cara al 2021 desde el área provincial en conjunto con las locales".Durante la actividad, la subsecretaria de la Juventud presentó un video resumen de gestión de lo realizado durante el año. Además se abordaron diferentes temáticas referidas a la planificación del 2021, tomando en cuenta las particularidades de cada localidad y las cuestiones transversales a los jóvenes entrerrianos. En el encuentro también se presentó la actividad de jóvenes voluntarios en pandemia.En ese marco, los y las representantes de las áreas de Juventud recibieron un reconocimiento para quienes desarrollaron acciones de voluntariado en San José; La Criolla; Libertador San Martín; San José de Feliciano; Gualeguaychú; Ceibas; Hernández; Tabossi; Maciá; Concepción del Uruguay; Villaguay; Crespo y San Salvador.También participaron de la jornada funcionarios y funcionarias de Alcaraz; Aldea Brasilera; Bovril; Colonia Avellaneda; Concepción del Uruguay; Concordia; Diamante; Gobernador Mansilla; La Paz; Nogoyá; Oro Verde; Paraná; Piedras Blancas; Pueblo Brugo; Rosario del Tala; San Benito; San Gustavo; La Paz; Santa Elena; Seguí; Viale; Victoria; Villa Clara; Villa Domínguez; Villa Hernandarias; y Villa Urquiza.En tanto, para la tarde, fueron convocados a un segundo encuentro los representantes de las áreas de Juventud de Aldea María Luisa; Aldea San Antonio; Aldea Valle María; Aranguren; Basavilbaso; Caseros; Cerrito; Chajarí; Colón; Colonia Ayuí; Colonia Elía; Concordia; Conscripto Bernardi; El Pingo; Enrique Carbó; Estancia Grande; Federación; Federal; Pueblo General Belgrano; General Campos; General Galarza; General Ramírez; Gilbert; Gualeguay; Hasenkamp; Herrera; Ibicuy Islas del Ibicuy; La Criolla; Larroque; Los Charrúas; Los Conquistadores; Lucas González; María Grande; Primero de Mayo; Pronunciamiento; Pueblo Liebig; Puerto Yeruá; San Jaime de la Frontera; San Justo; Santa Ana; Santa Anita; Sauce de Luna; Ubajay; Urdinarrain; Villa del Rosario; Villa Elisa; Villa Mantero y Villa Paranacito.