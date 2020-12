Obtuvo media sanción la exención impositiva para el transporte de pasajeros

Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción este miércoles al proyecto presentado por el bloque del justicialismo que declara la Emergencia del Sector del Transporte de Pasajeros en el marco de la pandemia. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Transporte.El proyecto presentado por el diputado Gustavo Zavallo alcanzará a los servicios "puerta a puerta", transportistas escolares de jurisdicción municipal, y a los transportistas escolares rurales "que sean declaradas en situación crítica".La norma, que podrá prorrogarse por el tiempo que dure la pandemia, establece la eximición "del pago del Impuesto sobre los Automotores correspondientes a los anticipos 1 y 2 del 2021"; "del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los meses de enero a julio del año 2021"; y "el pago de Tasa por Servicio de Información, Inspección y Control al Transporte por los meses de enero a julio del año 2021".Además, mientras dure la emergencia dispuesta en la norma "no se promoverá ni sustanciarán ejecuciones fiscales provenientes de impuestos y tasas provinciales y sus accesorios derivados de la actividad del transporte"; y también, "aquellos beneficiarios que hayan abonado algunos de los tributos condonados o eximidos en la presente ley se les reconocerá como crédito fiscal en futuros periodos".Estos beneficios "quedan condicionados a que el beneficiario no genere despidos del personal dependiente en la actividad económica, declarada crítica, durante el período de vigencia de la emergencia. Caso contrario caducarán en forma inmediata".El texto considera "situación crítica", "cuando la facturación correspondiente al mes de abril de 2020, sea igual o inferior a la que corresponda al mes de abril de 2019, en términos nominales. En caso que la peticionante del beneficio haya comenzado sus actividades con posterioridad a abril de 2019 se faculta a la autoridad de aplicación a utilizar otro tipo de parámetro a fin de determinarla".Durante la sesión, Zavallo recordó que el transporte público de pasajeros "se vio interrumpido en casi todas sus modalidades y prestaciones", durante la pandemia; y puntualizó: "Los emprendimientos que brindan servicios escolares (urbanos o rurales); o en su caso servicios de puerta-puerta; en su mayoría se conforman en base a estructuras de micro-empresas familiares o unipersonales que no tienen acceso a los subsidios del transporte de pasajeros y constituyen precisamente la parte de la actividad que ha sufrido las peores consecuencias"."En el universo de estos emprendedores afectados podemos detallar a 71 transportistas escolares urbanos radicados regularmente en distintos municipios de la Provincia", describió el diputado del Frente Creer Entre Ríos en base al relevamiento realizado por la Secretaría de Trabajo.En ese marco, "se propone el presente proyecto apuntando justamente a la parte de sector más vulnerable. Propiciando la posibilidad que puedan recuperarse de manera efectiva en el año 2021, sin exigencias o trabas tributarias que impliquen condicionantes, reconociendo exenciones por el mismo periodo en que estuvieron imposibilitados en desarrollar la actividad; sirviendo a su vez como una reivindicación por el hecho de encontrarse registrados y habilitados para el cumplimiento de los servicios comprometidos", concluyó Zavallo.