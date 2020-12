Fernández pidió "más y mejor Mercosur con una recuperación económica sostenible"

El presidente Alberto Fernández participó esta mañana de la Cumbre Virtual de Jefes de Estado del Mercosur y de los Estados Asociados, durante la cual Argentina recibió la presidencia pro témpore del bloque regional que ejercerá por los próximos seis meses, de manos de su par uruguayo, Luis Lacalle Pou."La Argentina como siempre apuesta a la región como enclave del desarrollo humano integral", afirmó Fernández y destacó: "El Mercosur es el proyecto político regional más importante para nuestro país y es una política de Estado, y sentimos que es una vocación de nuestros pueblos".El mandatario argentino agradeció al presidente uruguayo "por los esfuerzos realizados por su gobierno para llevar adelante la agenda del Mercosur bajo esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19", y subrayó: "Quiero compartir con ustedes el sueño de un Mercosur distinto, convertido en nave insignia del desarrollo sustentable, la innovación tecnológica y, sobre todas las cosas, de la inclusión social"."No hay integración regional exitosa con una integración social fracasada, ni economía robusta con economías internas desnutridas. Es hora de superar la globalización de la indiferencia y construir la universalización de la solidaridad", señaló el mandatario, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y el embajador de Argentina en Uruguay, Alberto Iribarne.Y explicó: "Superar esta pandemia supone que construyamos un continentalismo solidario entendiendo, como suele decir el Papa Francisco, que, en ningún lugar del mundo, tampoco en América Latina nadie se salva solo. No necesitamos menos Mercosur, necesitamos más y mejor Mercosur. Con esa sabiduría asociativa e inteligencia colectiva, en primer lugar, vamos a hacer que el Mercosur sea más y mejor. Eso implica construir un eco Mercosur".Sobre esto, expresó: "Tenemos la inmensa oportunidad de consolidar nuestro espacio común como un espacio regional bajo en carbono y sustentable, cuidando nuestras selvas y bosques nativos, tanto como nuestras reservas de agua. Creando nuevas cadenas de valor vinculadas al litio, al hidrogeno, a otras energías renovables, afianzando la cooperación científica y tecnológica en biotecnología y en nuevos materiales, adaptándonos a mejores estándares ambientales que ya no son imposiciones del exterior sino demandas de nuestros propios pueblos."El presidente Fernández también agradeció a los países miembros del Mercosur por "la muy valiosa expresión de fraternidad que ustedes expresan por los legítimos reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes. Es una magnífica muestra de todo lo que nos une como horizonte común, no sólo del pasado sino del presente y del futuro".Y finalizó: "En 2021, como se ha dicho, vamos a cumplir con el Mercosur 30 años. Inmejorable edad para combinar valentía con sabiduría, esperanzas con realismo, imaginación con pragmatismo. Yo cuento con ustedes, nuestros socios, las hermanas repúblicas del Mercosur, para avanzar juntos en el gran pacto de solidaridad que hoy expresan nuestros pueblos con un clamor de humanidad herida".Durante la ceremonia en la que Uruguay entregó la titularidad temporal del bloque a la Argentina, los mandatarios de ambos países utilizaron el martillo insignia de la presidencia pro témpore para representar simbólicamente el traspaso de un país al otro.Fernández aseguró que "la unidad latinoamericana es un valor que no podemos dejar pasar por alto", y agradeció "por el trabajo hecho en este tiempo. Me hago cargo del Mercosur en un momento difícil, pero con mucho entusiasmo porque veo que todos estamos en una misma sintonía".

Y afirmó: "Trataremos de profundizar los lazos y terminar con las barreras que existen, reivindicando la democracia, por lo que celebro la vuelta a la democracia en Bolivia, y trabajando para terminar con los problemas fronterizos que tenemos para que la integración sea plena y absoluta".Por último, el presidente argentino recordó al exmandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, fallecido el pasado 6 de diciembre.También participaron del intercambio, que se desarrolló de manera virtual debido a las restricciones sanitarias implementadas a causa de la pandemia de COVID-19, los mandatarios de los Estados Parte del Mercosur, Mario Abdo Benítez (Paraguay), y Jair Bolsonaro (Brasil).Asimismo, por parte de los Estados Asociados estuvieron presentes los presidentes de Bolivia, Luis Alberto Arce; y Chile, Sebastián Piñera; los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum; y Ecuador, Luis Gallegos Chiriboga; el director General de Asuntos Económicos de Perú, Luis Tsuboyama Galván; y el embajador de Surinam en Brasil, Marlon Mohamed Hoesein.