El juez federal de Dolores procesó a Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y a la ex subdirectora Silvia Majdalani en la causa que investiga presunto espionaje político en la Provincia de Buenos Aires.El procesamiento es por acciones de inteligencia prohibidas y abuso de autoridad, así como también el magistrado impuso embargos por 20 millones de pesos.Se trata del segundo procesamiento por este tipo de delitos, ya que los dos ex funcionarios también están acusados por el espionaje ilegal que hubo en torno a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el Instituto Patria así como en su departamento de Recoleta.Ramos Padilla hizo referencia a "la magnitud del despliegue operativo, de la asignación de recursos humanos, tecnológicos, materiales y presupuestarios que significó para las arcas públicas el accionar de inteligencia ilícito desarrollado por decisión de las máximas autoridades de la AFI por intermedio de las delegaciones provinciales enmarcadas en el denominado Proyecto AMBA durante los años 2016 y 2017".El juez afirmó que los espías y las herramientas "fueron utilizadas casi en exclusividad a realizar espionaje de tipo político en toda la Provincia de Buenos Aires en perjuicio de numerosos organizaciones sociales, gremiales y políticas que se vislumbraban contrarias a los intereses de la Administración de aquel entonces"."No sólo que existía una directiva de carácter general que les ordenaba realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo, sino también que se dispusieron órdenes concretas para investigar ilegalmente a las agrupaciones, movimientos y actividades contrarias a los intereses políticos o electorales de la entonces gestión de gobierno, que fijaba los parámetros específicos de producción de información que era de interés recopilar", agregó Ramos Padilla en su resolución de casi mil páginas.La investigación se inició en el marco de la causa en la que está detenido el supuesto abogado Marcelo D´Alessio, en la que recientemente fue confirmado parcialmente el procesamiento del fiscal federal Carlos Stornelli.La investigación es porque a fines de 2016 desde bases operativas de la Agencia Federal de Inteligencia en el Conurbano bonaerense se desplegaron actividades de espionaje en perjuicio de un grupo de dirigentes de distintos sectores.