Certificado de escolaridad: El CGE informó que se emitirá automáticamente

La escolaridad de los estudiantes de Entre Ríos que asisten a instituciones dependientes del Consejo General de Educación se verificará automáticamente desde el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE) de acuerdo a los datos cargados por cada escuela en el Legajo Único del Alumno (LUA).Los empleados del CGE (docentes y no docentes) ya no tendrán que solicitar el certificado de escolaridad a la institución educativa donde concurre su hijo, ni realizar el trámite de presentación para el cobro de la Ayuda Escolar Anual:La optimización se dio a través del trabajo conjunto entre las direcciones de Ajustes y Liquidaciones e Informática y Sistemas en el marco de la digitalización de procesos que lleva adelante el Consejo General de Educación con el soporte del SAGE.En el caso de los agentes con hijos de 18 a 23 años que continúan estudios superiores, el trámite para el cobro de la Ayuda Escolar Anual y Salario Familiar será el siguiente:: presentación de certificación negativa de ANSES (demostrativa de que el estudiante no trabaja).: certificado de escolaridad expedido por la institución y certificación negativa de ANSES.La presentación de esta documentación se deberá enviar a la Dirección de Ajustes y Liquidaciones del CGE mediante cualquier de estos métodos:Sobre cerrado en Mesa de Entradas del organismo central y direcciones departamentales de escuelasCorreo electrónico con la documentación en archivos PDF (excluyente) a asignacionesfamiliares.cge@entrerios.edu.ar