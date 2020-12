Bordet: "Está todo preparado para que la vacuna esté los primeros días de enero"

Consejo Provincial de la Juventud

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reveló cómo están delineadas las estrategias para concretar la campaña de vacunación contra el Covid-19. Además, brindó una serie de recomendaciones en relación a las reuniones sociales para evitar contagios. Durante el encuentro hizo referencia a la temporada turística y las expectativas para el sector."Tenemos todo preparado para que la vacuna esté los primeros días de enero. Hay una expertis muy grande en vacunación en la provincia", manifestó Bordet aA su vez, recordó que "cumplimos con el cien por ciento de la vacunación antigripal en la provincia, nos enfrentaremos a la campaña más grande de vacunación en la historia de la Argentina, porque vamos a tener que aplicarla en el menor tiempo posible"."Preparamos el personal,la logística y además las personas que se van a vacunar tienen que estar coordinadas con los efectores. También del recurso económico", añadió.-Punto aparte el mandatario provincial hizo referencia al turismo provincial y señaló que " la provincia se colocó en el tercer lugar (a nivel nacional), alrededor de 40.000 turistas visitaron Entre Ríos".Además, dijo que los turistas se cuidan y no quieren contraer coronavirus, "ellos no asisten a reuniones masivas y los operadores de turismo, no tienen la más mínima intención en generar contagios".En este sentido, aclaró que "está comprobado que las actividades que se habilitaron no generan contagios".En relación a las medidas de prevención, añadió: "Tenemos que repasar y revistar nuestras conductas, debemos entender que la pandemia está lejos de terminarse, si quiera con la proximidad de la vacuna"."Debemos cumplir con las normas y conductas que merita las reglas de la pandemia, cumplir con el distanciamiento, la autoprotección y no concurrir a reuniones masivas", resaltó el gobernador.A su vez manifestó: "Cuándo se trabaja responsablemente los riesgos disminuyen, el problema está cuando se incumplen las normas de conducta. Es por ello que vamos a generar una fuerte campaña de difusión para que se respeten estas conductas".Y continuó: "No son necesarias grandes reuniones, si queremos conservar una normalidad a la que debemos acostúmbranos, es vital respetar las normas de distanciamiento y entender que gradualmente hasta que se encuentre una solución definitiva".Este martes, se llevó a cabo la primera reunión presencial de la juventud en la Vieja Usina. Sobre este tema, el mandatario provincial valoró: "Estamos promediando el año y nos estamos reuniendo con muy poca presencialidad y mucha virtualidad con los jóvenes de la provincia que de manera articulada se destacaron muchísimo en este año"."Este reconocimiento tiene que ver con plantear objetivos de trabajo para lo que va a ser el 2021", resaltó Bordet y reconoció que durante este año de pandemia los jóvenes han tenido una actuación "muy destacada, por eso lo reconocemos y destacamos".Por otra parte, la vicegobernadora, Laura Stratta, dijo que "los jóvenes demostraron mucha solidaridad y compromiso con los sectores más vulnerables y los que teníamos que cuidar"."Rescatamos el trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Social y los municipios para comprometerse con el otro, en este caso las juventudes y los adultos mayores", sostuvo.En tanto la ministra de Desarrollo, Marisa Paira, dijo que "este viernes se realizará una feria en Plaza Mansilla para que los emprendedores puedan comercializar sus productos. Llamamos al cuidado que tenemos que aplicar entre todos".Y resaltó que se van a desarrollar ferias en diversos puntos de la provincia, "ser emprendedor es una opción para jóvenes y adultos que quieran pensar en un proyecto de vida. Apostamos a un modelo de economía diferente".