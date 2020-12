"Me gustaría ser gobernador", dijo el intendente Bahl y habló de la gestión

Elecciones PASO, ¿si o no?

El intendente de Paraná, Adán Bahl, señaló en una entrevista, que le gustaría ser gobernador y opinó sobre diferentes temas. En una entrevista realizada por "Esto no es TV", espacio conducido por Rubén Almará, Bahl se refirió, entre otras cosas, a sus aspiraciones políticas, y a lo que cree debe ser el rol de la comuna frente, a las iniciativas privadas referidas a la generación de empleo."En lo personal, PASO sí", dijo Bahl sobre la posibilidad de suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. "Pero si se tiene que dar, se va a dar? siempre parece que los peronistas nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo". "Pero creo que se puede trabajar y llevar una lista de unidad, para llevar los mejores hombres y mujeres que necesita la provincias", analizó el ex vicegobernador."Siempre he ido a fondo, y le vamos a poner toda la energía. Toda elección plebiscita la gestión. Para lograr ese acompañamiento necesitamos la gestión, y cuando uno se planta ante la gente, debe mostrar lo que ha hecho, y presentar sus proyectos para lograr el acompañamiento de la gente", apuntó el jefe comunal.En cuanto al bacheo, Bahl indicó que se le está poniendo "mayor capacidad operativa" a las cuadrillas de bacheo. "Lo que pasa es que la ciudad estaba totalmente destruida, por lo que va a llevar un tiempo. Pero estamos organizados, planificando las tareas, con decisión política. Y así vamos a estar recuperando la ciudad"."Tengo muchos candidatos", dijo Bahl esbozando una sonrisa. "Incluso hay compañeros con los que no tenía trato, que me han sorprendido, porque han logrado una sinergia con el empleado municipal, solo tratándolos bien. Yo aspiro a que los trabajadores estén un poquito mejor, y paulatinamente vamos a mejorar su situación. No se va a privatizar ningún servicio, y hoy, la recolección tiene un 85% de valoración positiva? antes no podías andar por algunas calles por el olor a podrido? y detrás de ese cambio hay mucho trabajo y decisión", apuntó Bahl en los estudios de Radio La Voz."Escucho las ideas de todos? y tratamos de incorporarlas al patrimonio de la ciudad", explicó el intendente."Claro que sí? por lo menos, en algún momento, nos someteremos a una interna, y la gente decidirá. Ahora, tenemos que trabajar para consolidar una buena gestión, y aspiro a que el gobierno nacional y provincial nos acompañe. Hoy, es tiempo de gestión. El año que viene va a ser clave, el tercer año también, y lo político va a llegar? ¿quien no quisiera ser gobernador?", disparó el jefe comunal. "Pero todo dependerá de lo que vayamos generando como gestión"."Principalmente lealtad, compromiso, y que sienta la tarea con responsabilidad. Durante todos los días, estamos en contacto con la gente haciendo cosas. La gestión es para trabajar, no para que le rindan pleitesía a uno. Yo arranco a las 6 de la mañana, almuerzo en el trabajo, y esa es la impronta que tenemos que tener", disparó Bahl a"Una vecina consultaba sobre los desmalezados en terrenos privados. La municipalidad no tiene un área para realizar ese tipo de control, o está como muy atomizado. Por eso estoy pensando en una reorganización en ese sentido", indicó Bahl."Me llevo bien. Cuando hablo con el Procurador, hablamos de temas varios. Hay muchos temas que tienen que ver con algunas acciones o cosas que nosotros detectamos, y que persisten en el municipio? Entonces, yo tengo la obligación moral y como funcionario, de poner esto a consideración de la Justicia Provincial, pero también la Federal. Y del otro lado del teléfono, siempre están dispuestos", indicó el intendente. "Cultivamos la buena relación", agregó."Llevamos adelante la gestión en Cancillería, con el acompañamiento de Blanca Osuna. De todos modos, en la Cancillería no hubo receptividad, aunque sí apertura. Hoy la naturaleza nos ha ayudado, luego de que tuviéramos que tomar agua a 19 cm del río. Hoy, a la situación la vamos llevando", dijo Bahl sobre el pedido que se realizó a los organismos nacionales."Hay dos o tres cosas. La gestión es intensa, soy una persona exigente, y tampoco los cambios de gabinete están cuando se cumple un año o dos. Todos los funcionarios rinden examen todos los días. Por lo pronto, estoy muy conforme con los funcionarios, pero todos los titulares de áreas rinden examen todos los días", indicó el jefe comunal."Siempre vamos a preservar el derecho de los trabajadores. Y me autolimité para no designar a nadie el último año de la gestión. Lamentablemente, el intendente anterior designó a miles de personas, que fueron estafadas, porque no estaba ni el cargo, ni la plata? y la Justicia dijo que ese accionar estaba mal, que no se podía utilizar un cargo para comprar una persona. Por eso sacamos la ordenanza de que el intendente no podía designar a nadie en planta el último año de su gestión, garantizando que no vamos a hacer ninguna locura el último año para ganar un voto, porque hay familias? personas atrás? total, el que viene se las arregle. Pero fíjate: ningún intendente ganó haciendo esas barbaridades. No se ganan elecciones jodiendo a la gente, ni mintiéndole? o comprándola a último momento", dijo Bahl ante la consulta llegada de manera telefónica a Radio La Voz."A ver, a mí ese lugar no me gusta. Pero están los estudios técnicos del CFI, y ese lugar, tiene 86 puntos de 100 puntos disponibles", dijo con franqueza el jefe comunal. "No es el lugar perfecto, pero es el más apropiado de acuerdo al estudio del CFI, que se contrató el año pasado cuando yo estaba en la vicegobernación. Se trabajó durante un año, y hace como dos meses se entregó el resultado. Y la verdad, que tiene la sustentabilidad de los profesionales, que avaló el proyecto. A mí me gustaban otros lugares, pero ese sitio tiene sus fortalezas, como el que los colectivos no tienen que ingresar a la ciudad. Había terrenos en la zona sur, o el Parque Industrial? y en ese caso, llegar hasta allí debía hacerse vía taxi? entonces, para evitar que todo se opine, se hizo ese estudio. Ahora, resta trabajar en el mejor proyecto para tener una terminal de la que todos nos sintamos orgullosos", puntualizó Bahl."A los funcionarios no se les descuenta nada"."Es un proyecto por iniciativa privada, de empresarios locales. Es un chico de 23 años, que desarrolló una bebida que hoy tiene fama mundial. Nos trajeron como iniciativa utilizar un lugar de la Toma, donde había un boliche. Lo que trajeron fue una propuesta de poner un valor de ese lugar, hacer una inversión de aproximadamente 15 millones de pesos, y mejorar el lugar. No es algo que van a entrar camiones, sino que tienen compradores de Inglaterra, de Estados Unidos, y del país. Por eso hicieron el planteo, elevaron el plan de inversión, y un estudio previo de estabilización de la barranca, junto a un parquizado público para que todo el mundo vaya y vea la barranca", explicó el jefe comunal."Entendamos algo: muchas veces miramos Santa Fe, donde cuando un inversor plantea algo, la ciudad acompaña y la gente aplaude. Nosotros, la única manera de generar puestos de trabajo, es facilitando las cosas al sector privado. Y si vienen con una alternativa como esta, tenemos que estudiarla al menos. Hay personas que se oponen, que no quieren porque no. Nosotros queremos diversificar el perfil productivo de la ciudad, no solo tener empleados públicos. Seis de cada diez adolescente no tienen un plato para comer, y frente a eso? no podemos oponernos porque sí. Tenemos que reflexionar, porque la alternativa es cerrarnos como pueblo, y no crecer nunca. Ahora, si vienen con un proyecto, que mejore cualquier cuestión, se tiene que analizar", explicó Bahl a"El Estado lo que tiene que hacer es no poner piedras en el camino, para que la gente pueda producir. Y si hay sospechas de algo, denunciarla. No usar otros hechos, como un barrio privado hecho en el pasado, para oponerse, sin diálogo o espacios para debatir los proyectos. Si no hacemos esto, no se construyen oportunidades ni se generan puestos de trabajo. Si no pensamos desde esa perspectiva, nos vamos a arrepentir como ciudad. Si queremos una capital de provincia de vanguardia, debemos asumir riesgos, y denunciar aquello que creemos que está mal", concluyó.