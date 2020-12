Bordet y Piaggio coincidieron en agenda conjunta de la provincia y Gualeguaychú

El gobernador Gustavo Bordet recibió al intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio quien destacó "la predisposición para seguir trabajando en conjunto, no sólo por lo difícil que ha sido este año con la pandemia, sino para los desafíos que tienen nuestros pueblos de cara al futuro".



En ese marco, Piaggio valoró las obras que la provincia lleva a cabo en Gualeguaychú, entre las que mencionó "el avance de obra del Colegio Nacional, una obra nueva que se viene que estamos trabajando hace un par de años de la circunvalación de Gualeguaychú, también la repavimentación de la ruta 20 el acceso norte a la ciudad de Gualeguaychú, y en materia ambiental, la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales que está próxima a llamarse a licitación".



Tras el encuentro que mantuvieron este martes, Piaggio valoró la apertura de la temporada turística que impulsó el gobernador: "eso es positivo para el movimiento de la economía en lo laboral", y advirtió la necesidad de "ver cómo evoluciona la pandemia. Tenemos que tener mucha prudencia".



"Pudimos dar comienzo a la temporada el 4 (de diciembre), con todos los protocolos aprobados y la gran mayoría de la estructura que tiene Gualeguaychú está lista para trabajar", recordó luego del encuentro, y advirtió que el desarrollo de la temporada, "va a ir dependiendo de la afluencia de público que vayamos teniendo y también un seguimiento estrecho con respecto a los números de la pandemia, los cantidad de casos que se vayan dando, cómo está el sistema de salud para poder absorberlo".



En ese marco, mencionó que "se está dando sobre todo en el último tiempo, una estabilización de la pandemia en nuestra ciudad, eso permite que podamos seguir encarando la temporada turística pero siempre con mucha prudencia para ver cómo evoluciona".



A raíz de la pandemia "ya definió la Comisión de Carnaval, que no se realiza en esta temporada 2021. También tenemos un evento muy grande que es la Fiesta del Pescado y el Vino, que es municipal la organización, y decidimos que no están dadas las condiciones para poder hacerla". Dijo que son los dos eventos más grandes que tiene la ciudad, y "están suspendidos".



Por último, mencionó que "tenemos que ir transitando con protocolos otros atractivos menores para la temporada, como las playas, termas, reservas naturales, museos y acompañando toda esta oferta es que podrán ir surgiendo espectáculos mucho más pequeños, con distanciamiento y protocolos, para que sean atractivos en la temporada, pero ya estamos hablando de cuestiones a baja escala".