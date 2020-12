Covid-19 en Argentina: el descenso de casos está "tendiendo a estabilizarse"

El Gobierno nacional advirtió hoy que el descenso de casos de coronavirus está "tendiendo a estabilizarse" en "las últimas semanas", y no descartó que se trate de un rebrote."No lo puedo descartar, pero queremos que no lo sea. Tenemos que hacer lo posible para que no lo sea", resaltó el ministro de Salud, Ginés González García, al ser consultado en una conferencia de prensa en Casa Rosada respecto de si el descenso de casos se debe a un rebrote de la pandemia.Al referirse a un rebrote, González García afirmó que lo que quieren es que "no pase, y si pasa que sea lo más tarde posible y lo más atenuado posible"."Mientras más tarde sea, más gente vamos a tener vacunada, con lo cual cierra por todos lados", agregó el ministro de la Nación durante la conferencia que brindó junto a sus pares de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, y de la Ciudad, Fernán Quirós.En ese marco, el funcionario nacional advirtió que "se ha flexibilizado bastante la conducta" de la ciudadanía frente a la pandemia del coronavirus, por lo que pidió "extremar los cuidados" frente a las fiestas de fin de año y las vacaciones."Si bien auspiciosamente hemos visto un descenso muy importante de todo el país en las últimas semanas, notamos que desde hace unos días está tendiendo a estabilizarse ese descenso", subrayó.En esa línea, el ministro de Salud de la Nación destacó: "Cuidado, miremos un poco más. Usemos esta información para tomar las decisiones ahora y no después. Veníamos bajando muy bien, muy contentos, pero hace dos semanas que estamos en donde esa tendencia se aplanó"."El libreto siempre cambia acá, porque lo que se dice de acá a una semana, a la semana siguiente no lo ves. Todos esperaban que el rebrote iba a ser a fines de febrero o marzo, la segunda ola después de las vacaciones, y yo estoy contando hechos, no estoy diciendo opiniones", enfatizó.En otro tramo del anuncio, el ministro nacional aseguró que "no" quieren "perder lo ganado", y precisó: "Se ha flexibilizado bastante la conducta y se ha dejado de cumplir el uso del barbijo, la distancia, las reuniones sociales. Sigue habiendo circulación comunitaria y si aumentamos la circulación, va a incrementarse la cantidad de contagios".Por su parte, Gollán indicó que "se estanca la velocidad de la caída de los casos" de coronavirus, al igual que la ocupación de camas en el AMBA, y pidió "reforzar como nunca el mensaje de que no nos podemos relajar".En sintonía, Quirós llamó a seguir haciendo "un esfuerzo cotidiano" con medidas preventivas, y colaborar para que un eventual "rebrote sea más tardío".Por último, el funcionario porteño aseguró que en la Ciudad en los "los últimos 7 o 10 días dejó de descender" la curva de contagios, y consideró que "es necesario bajar el piso de 300 casos" que se registran diariamente.