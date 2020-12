El Círculo Médico de Paraná adhiere al paro anunciado por la Federación Médica

Sociedad Femer suspenderá nuevamente la atención a afiliados del Iosper durante tres días

El Círculo Médico Dpto. Paraná adhiere al paro a IOSPER anunciado por FEMER y que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de diciembre. Motiva este nuevo paro la falta de retractación y las últimas declaraciones realizadas por miembros del directorio de la Obra Social. La medida surge de una reunión llevada a cabo este lunes por la Federación Médica de Entre Ríos y los presidentes de los Círculos Médicos que la conforman.En el pedido de audiencia dirigido al mandatario provincial, desde FEMER se manifiesta: "Si bien comprendemos el carácter autárquico de este instituto (IOSPER), no es menos cierto que el mismo depende mayoritariamente sus ingresos del aporte del estado entrerriano, que no puede estar ajeno a la prestación de un servicio tan esencial (...) No debe olvidarse que el IOSPER cobija a más de 300.000 entrerrianos, incluyendo a la gran mayoría de los propios médicos"."Los médicos estamos indignados, indigna que nos traten de saqueadores, y precisamente en este año de pandemia, cuando nos pusimos al frente junto a todo el equipo de salud para atender, como corresponde, todas las necesidades del sector sin provocar ningún conflicto de tipo sectorial, a pesar de todas las inequidades que tuvimos que soportar", enfatizó el Dr. Alfredo Angarola Presidente del Círculo Médico Dpto. Paraná.Por su parte, el presidente de FEMER, Rodolfo Nery, manifestó que desde IOSPER no sólo no se rectificaron de los dichos anteriores, sino que sumaron nuevas declaraciones que agravan la situación, motivando este nuevo paro.