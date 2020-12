Viceintendenta de Paraná destacó "relanzamiento" del Presupuesto Participativo

La viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff , indicó en Quién Dice Qué, que este "fue un año sumamente atípico, en el que tuvimos que revisar varias cosas que habíamos proyectado y adaptarnos a esto". En lo que se refiere al Concejo Deliberante consideró que "a pesar de esto, fue sumamente productivo, las sesiones se llevaron delante de manera presencial y se dictaron más de 50 ordenanzas, hubo un intenso trabajo. Algunas cuestiones fueron un hito en la gestión, como por ejemplo, la elección de los cargos vacantes que había en la Defensoría del Pueblo".



"Siempre apuntamos al diálogo, al consenso, es un trabajo bastante intenso porque requiere que fuera de las sesiones, tanto en comisiones como en la diaria, estemos analizando los distintos proyectos; por eso entiendo que fue positivo", aseveró.



Puso relevancia entre el dictado de ordenanzas que se realizó en el año, "la autorización para la adquisición de maquinaria y herramientas por 300 millones de pesos. Se requería un acompañamiento de la oposición, y en este sentido entendieron que para que se presten los servicios y se realicen las obras como todos queremos, se necesitaba equipar a una municipalidad que en muchos lugares estaba devastada, es decir faltaban herramientas y maquinarias casi básicas para prestar servicios".



Este año "podemos decir que tenemos el primer presupuesto de la gestión, porque veníamos trabajando con un presupuesto reconducido. Ahora, el eje central es que muestra el plan de acción del intendente. El 30 % del Presupuesto está destinado a obra pública y eso en una ciudad como la nuestra es central, además esto es producto del financiamiento, no solamente propio sino también del trabajo conjunto con la provincia y con la nación", consideró, mencionando además que "estas 81 obras que están plasmadas en el Presupuesto están volcadas en toda la ciudad, se puede ver la integralidad que plantea el Presupuesto".



Al ser consultada puso relevancia en que, en este año, una de las ordenanzas que se sancionó tiene que ver con poner nuevamente en funcionamiento el Presupuesto Participativo que había dejado de utilizarse en los últimos cuatro años y quedaron obras pendientes por 110 millones de pesos que habían sido votadas por los vecinos, pero no ejecutadas. Lo que se hizo es poner en vigencia esta ordenanza para que se pueda cumplir con esas obras que estaban previstas. Y esas son las obras que están reflejadas en el Presupuesto, porque queremos llevar adelante no sólo esas obras, sino además, seguir recaudando, para poder llevar adelante nuevas obras. Nos parece central esta manera de construir, que el vecino pueda ver qué priorizar dentro de su lugar, qué es lo que quieren hacer". Elonce.com.