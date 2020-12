Anunciaron Programa para el Desarrollo de la Conectividad del Sector Productivo

El gobernador Gustavo Bordet anunció la puesta en marcha del Programa para el Desarrollo de la Conectividad del Sector Productivo, que incluirá como puntos estratégicos a parques industriales, puertos y zonas rurales de toda la provincia.



Lo hizo este lunes al participar de la Asamblea General Ordinaria de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), donde junto a su presidente, Leandro Garciandia, donde también adelantó que la provincia sostendrá los beneficios impositivos al sector.



Del encuentro donde se renovaron las autoridades por el período 2020-2022 y que se desarrolló en la sede de la UIER, participaron de manera presencial los ministros de Economía Hugo Ballay y de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; el secretario de la UIER, Eduardo Tonutti; la directora Ejecutiva, Andrea Faisal y el asesor legal, Mariano Churruarin. Mientras que de manera virtual participaron demás integrantes de la comisión y socios.



El gobernador Bordet valoró en la Asamblea de la UIER que siempre es "oportuno el momento para poder generar un balance de lo que hemos actuado como Estado durante el año, y también escuchar el balance que hace la Unión Industrial".



En ese sentido, el mandatario destacó que "se trata de trabajar y articular en conjunto medidas que tiendan al desarrollo de la industria en la provincia de Entre Ríos, al sostenimiento de la generación del empleo y el hecho de poder compartir en un espacio una agenda común que nos permita avanzar en nuestros cometidos, que son los mismos, compartimos los objetivos y en esto es clave poder lograr generar acciones que nos permitan llegar a tiempo con lo que tenemos planificado".



Bordet opinó que "a pesar de ser un año completamente atípico, donde puso a prueba muchas acciones que requerían rapidez y el desconocimiento de gestionar una pandemia para la cual nadie se prepara peo que ya promediando el año, uno puede ver que ha rendido los frutos el hecho de tener el vínculo fortalecido con la Unión Industrial de Entre Ríos y también con otros sectores activos de la economía de la provincia de Entre Ríos que nos ha permitido sostener niveles de producción, de empleo y relativizar los efectos nocivos que la pandemia ha producido en el país y que en nuestra provincia sin lugar a dudas también".



Por último, destacó que el objetivo es "trabajar en políticas públicas de acciones de gobierno que tienen que trascender gestiones", y entonces indicó que "las políticas tienen que quedar establecidas con reglas claras, respeto de la propiedad privada, de la seguridad jurídica para garantizar inversiones, y con acciones que tienen que tener continuidad en el tiempo, después con otras gestiones, en materia portuaria, energética, vial, de conectividad".



Dijo que esas son cuestiones "que no atañan solamente a una gestión de gobierno, tiene que ver con un proceso que se tiene que ir dando en los sucesivos años y gestiones, quienes ocupamos cargos, lo hacemos ocasionalmente y por un período de tiempo, pero hay que ver un proceso dinámico que pueda ponernos a Entre Ríos en una senda de crecimiento, producción, empleo, como lo venimos desarrollando".



Generar confianza



Por su parte, el titular de la UIER, Leandro Garciandía agradeció al gobernador por su presencia en la Asamblea Anual, donde además se renovó gran parte de la Comisión Directiva.



Destacó como "muy importante para nosotros la mirada de mediano y largo plazo, el fijar reglas de juego, generar confianza, hacer que el empresariado pueda recuperar las ganas de seguir invirtiendo y creciendo en la provincia". Y mencionó el "desafío de traer inversores de otras provincias y lugares, que Entre Ríos sea una provincia más abierta a ese tipo de cuestiones, en el pensamiento de que claramente la inversión y desarrollo del sector privado es lo que necesitan no solo la provincia sino el país, entonces, generar las condiciones y la confianza suficiente para poder hacer que esta idea se desarrolle es clave tener una mirada en el largo plazo".



"Nosotros también entendemos que es una situación fiscal delicada, que tiene hoy la provincia", consideró, y mencionó que "recién el gobernador nos decía que el status quo impositivo no se modifica, lo cual valoramos y agradecemos porque eso quiere decir que se está pensando en preservar y desarrollar la industria".



"Es un trabajo en conjunto sin duda, que tenemos que todos, cada uno representando sus intereses, entendiendo que tenemos que crecer en conjunto para que sea sustentable", completó.



Los puntos estratégicos de conectividad provincial



Dicho programa tiene como fin el desarrollo productivo local, a través de la generación de condiciones para la creación de polos tecnológicos, la conectividad de puertos, parques industriales y zonas rurales, con el objetivo de estimular el desarrollo de las economías regionales por medio del acceso a la tecnología y las comunicaciones.



En ese marco, se harán gestiones ante el Enacom para la mejora de las comunicaciones móviles 3G y 4G, con el fin de ampliar la cobertura del servicio de telefonía móvil: Mejorar la calidad en autovía 14 y ruta nacional 18; y ampliar cobertura sobre ruta provincial 11, entre Victoria y Gualeguay; ruta provincial 26, entre Nogoyá y Victoria; ruta provincial 6, entre Villaguay e intersección ruta nacional 12; ruta provincial 1, entre La Paz y San José de Feliciano; y ruta provincial 2, entre San José de Feliciano y Chajarí.



Asimismo, se hará una presentación ante la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose), dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, del Proyecto de Conectividad, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para zonas rurales.



Esta iniciativa permitirá conectar emprendimientos productivos, escuelas e instituciones de salud con el objetivo de impulsar la radicación. Zonas que abarca: Proyecto Bovril ? El Solar, Proyecto Concordia, Proyecto La Paz ? Feliciano, Proyecto ruta 51 Urdinarrain ? Larroque. Y una conectividad total para más de 550.000 has, 24 comunidades, 28 escuelas, 2000 familias rurales y 1500 productores.