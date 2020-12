UPCN rechazó proyecto de Teletrabajo porque "puede perjudicar a trabajadores"

En las últimas horas se ha conocido la noticia de que se podría tratar en la Comisión de Trabajo de Diputados el proyecto de teletrabajo en Entre Ríos, presentado por Ayelén Acosta (Pro).Al respecto, UPCN manifestó que "queremos reafirmar la posición en contra que se plantea desde UPCN, ya que creemos que puede perjudicar a los trabajadores"."En principio, y sin profundizar la discusión de fondo (y no porque no exista), creemos que el ámbito presencial de trabajo, es fundamental para el desarrollo de la organización colectiva y el trabajo a distancia, en la virtualidad, alimenta el individualismo. Además, no podemos ignorar el nivel de precarización y flexibilización que hace tiempo nos preocupa y ocupa en el ámbito de la administración pública, que creemos se puede profundizar. Para afirmar lo anterior no nosbasamos en simples especulaciones sino en la observación del desarrollo de la modalidad en los otros ámbitos en los que ha sido implementada", indicó el gremio."Por otro lado, cabe mencionar que las condiciones materiales para afrontar este proceso no están dadas y el trabajador va a terminar cubriendo de su bolsillo buena parte de los gastos de conectividad originados. En este sentido, observamos que si no se pudo garantizar en el sector docente, difícilmente se logre en el resto de la administración para realizar "teletrabajo"", sostiene UPCN en un comunicado enviado a este medio.A esta altura del año, "creemos que este proyecto resulta oportunista y sorpresivo, y que de fondo lo que se busca es plantear que hay tareas que se pueden hacer fuera del ámbito presencial", destaca la Secretaria Gremial, Carina Domínguez, "con lo que no estamos de acuerdo, ya que la administración de los bienes públicos no se rige por los mismos parámetros de lo privado y la tarea de servicio a la comunidad, está estrechamente ligada al encuentro cara a cara", argumentó el sindicato."Las razones antes mencionadas no implican que la tecnología no pueda ser incorporada como herramienta de mejora de las condiciones laborales, pero hay que analizarla con cuidado y las decisiones no se pueden tomar sin la participación de los trabajadores. Los gremios no hemos sido convocados en este sentido", recordó UPCN.También resaltaron que "por otro lado, creemos que el Poder Ejecutivo no apoyaría la iniciativa, ya que así lo ha manifestado, al menos a través de las secretarías de Gobierno y Modernización"."Esta forma de organización (la necesidad de realizar tareas de manera remota) se puede haber dado por el contexto de pandemia, que es excepcional, por lo que no puede fundamentar un cambio permanente en sí. Lo vemos como una modalidad alternativa en los contextos que atravesamos", indica el gremio."Finalmente, en el proyecto nacional se contempla la participación en la regulación de los diversos aspectos en los Convenios Colectivos; en Entre Ríos no lo tenemos y en ese caso ¿cómo podríamos participar los gremios? ¿Quedará a criterio unilateral de los órganos de gobierno?", se pregunta UPCN.