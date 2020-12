Salvarezza: "En marzo habrá 10 millones de personas vacunadas"

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, aseguró que "si todo sale según lo planeado", en marzo habrá "10 millones de personas vacunadas".



"Si todo sale como lo planeado, en marzo tendremos 10 millones de personas vacunadas", subrayó Salvarezza en Radio Rivadavia.



"No puede pasar que se cuele, como ocurrió, la política en medio de la crisis sanitaria. El virus es complejo, lo único que nos puede poner a resguardo es ponernos de acuerdo y cuidarnos", indicó el funcionario.



En cuanto a si la cuarentena fue útil o no, explicó que "en Alemania también está la discusión de la efectividad de la cuarentena".



"Es importante que prime el sentido común sobre estos temas sanitarios", manifestó, y agregó que "los laburantes, los que tienen que llevar alimento a su casa, usan barbijo y se cuidan".



Funcionarios del gobierno en Rusia



Por su parte, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que algunos funcionarios del gobierno nacional viajaron a Rusia para "ultimar detalles" respecto a las entregas de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y remarcó que la estrategia oficial es tener vacunada a la población de riesgo "antes de que vuelva el frío".



"Hay funcionarios que viajaron a Rusia para ultimar detalles por las vacunas. Buscamos tener vacunadas a las poblaciones de riesgo para antes de la vuelta del frio. La curva está bajando", explicó Rossi.



Contó además que son "funcionarios de ANMAT y del Ministerio de Salud" quienes están en Rusia.



El ministro subrayó que "la estrategia del Gobierno apunta a tener disponibles las vacunas" cuanto antes.



"Venimos bien preparados en todas las provincias para poder empezar la vacunación", señaló el ex diputado.



"Vamos a vacunar a partir de tener las aprobaciones necesarias para la vacuna. Aun no tenemos ninguna aprobada", aclaró.



En tanto, Rossi argumentó que con la vacuna de Pfizer se complica "la logística".