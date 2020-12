Niños deberán estar escolarizados jugar en las inferiores de clubes de fútbol

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) firmaron el convenio del programa denominado: "Alentar: Estudiar es tu mejor jugada", que establece la implementación de acciones para incentivar, impulsar y realizar el acompañamiento pedagógico necesario para promover la terminalidad educativa y el fortalecimiento de las trayectorias escolares de las y los futbolistas argentinos.El programa tendrá como objetivo asignar material de apoyo, pedagógico, didáctico y/o tecnológico en todas las jurisdicciones del país, brindar asesoramiento sobre los programas de acompañamiento de trayectorias; capacitar a referentes educativos designados por la AFA sobre el registro y seguimiento educativo de los futbolistas alcanzados, entre otras.Participaron de la rúbrica del documento, el presidente del Comité Ejecutivo de la AFA, Claudio Tapia y el secretario General de la FAA, Sergio Marchi.Durante el encuentro, el titular de la cartera educativa destacó: "El programa se propone que las y los jóvenes futbolistas argentinos finalicen sus estudios obligatorios; será una condición para ser convocados por los clubes la terminalidad de sus estudios. Tenemos el deber de poner el foco en procurar el acceso y permanencia en la escuela. Debemos, como Estado, brindarles las herramientas para que se desarrollen plenamente porque no podemos dejar de considerar que el fútbol es una carrera corta y pocos logran que se convierta en su modo de vida".Por su parte, Tapia anunció que el próximo torneo infanto juvenil llevará el nombre del programa y resaltó la centralidad de la formación de nuestros jóvenes: "La prioridad es el estudio por sobre el deporte, porque la carrera del fútbol es corta. Todos los jugadores tendrán la obligación de haber terminado la escuela para ser convocados por los clubes. Con esta herramienta que nos acerca el ministerio de educación y a través de la estructura que tiene el fútbol argentino a nivel nacional en cada provincia de nuestro país, podremos llegar a todos los jóvenes para apartarlos de los flagelos que conocemos".A su turno, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo se refirió a la centralidad de la educación en el desarrollo pleno de nuestras sociedades: "Es fundamental que trabajemos desde el estado para fortalecer el derecho a la educación para el desarrollo cognitivo y el ejercicio de las capacidades físicas, psíquicas y emocionales porque no sólo contribuye a un mejor fútbol sino a la construcción de una sociedad plena".Marchi se refirió a la importancia de acompañar en la construcción de un proyecto de vida para nuestras y nuestros jóvenes porque en el fútbol: "De 10 llega menos de uno; de 1000 llegan 10" y puso en valor la alianza del "esfuerzo privado y el Estado para construir una sociedad mejor y llegar a más de un millón de deportistas, hombres y mujeres que están agrupados y contenidos en más de 3600 clubes. Vamos a ser el primer país del continente en tener escolarizados a todos sus jugadores y jugadoras. La educación y la salud son derechos elementales que no podemos resignar".