Paira: "Vamos a continuar trabajando con los gobiernos locales"

"Desde el comienzo de la gestión nuestro gobernador Gustavo Bordet nos planteó dos ejes principales: la necesidad de realizar un trabajo articulado e interinstitucional, y en esto avanzamos provincia, municipios y legisladores para poder concretar el otro eje que es tener presencia y dar respuesta en todo el territorio entrerriano", manifestó la ministra este viernes, al encabezar los actos en cada localidad, donde también afirmó que la provincia continuará "trabajando con los gobiernos locales y apoyando las iniciativas de cada comunidad".



A su vez, Paira destacó la posibilidad de tomar contacto con miembros de asociaciones, organizaciones y dirigentes de clubes de barrio que recibieron recursos a través de los programas Poder Popular y Aportes de Emergencia porque compartieron su experiencia, los proyectos que vienen llevando a cabo, y cuáles son los sueños hacia adelante.



"Poder Popular es el corazón dentro del Ministerio de Desarrollo. Es una escucha atenta, una mirada puesta en la comunidad y en los procesos que se enlazan con los gobiernos locales que se producen en el territorio, y que tienen que ver con el trabajo solidario, articulado y empático de los miembros de cada localidad. Por esto, entendemos que nuestro rol es acompañarlos desde un Estado presente", aseguró.



A su vez, agradeció a los dirigentes deportivos por la constancia de este año, atravesado por el contexto de pandemia. "Los clubes son los espacios de contención de nuestros niños, niñas y adolescentes, y no les ha sido fácil transitar este tiempo y continuar con las responsabilidades que tenían. Por esto, el sentido del Programa de Aportes de Emergencia ha sido poder acompañar este esfuerzo realizado y la nueva normalidad, que implica pensar cómo nos vamos a organizar para ir fortaleciendo los espacios de recreación para volver a habitarlos", reflexionó.



Por su parte, el secretario de Deportes, José Gómez, destacó: "El trabajo articulado que se ha llevado adelante nos permitió concretar aportes para las instituciones de la provincia a través de programas nacionales y provinciales. Tenemos la predisposición de seguir trabajando con todas las instituciones deportivas y los deportistas".



El subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, Juan Arbitelli, señaló: "La tarea que nos señala el gobernador es estar atentos a las necesidades de nuestro pueblo, y ver en cada rincón de la provincia de Entre Ríos donde haya gente trabajando en pos del bien común, qué es lo que necesitan y que el Estado esté presente y acompañe. Este año, tan difícil para todos, no fue un freno para que siga apareciendo la solidaridad, y se ha demostrado que no hay pandemia que pueda frenar el espíritu solidario de las y los entrerrianos". Estado presente Los presidentes municipales presentes en las diversas entregas coincidieron en resaltar el acompañamiento del Estado provincial y la llegada al territorio.



En este sentido, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, añadió: "Agradezco el trabajo constante y el acompañamiento continuo del gobierno provincial, porque está presente en territorio con programas concretos y asistencia real para las organizaciones y los clubes, y gracias a eso es que se pueden implementar políticas y dar respuestas concretas a la comunidad".



En la misma línea se expresó el presidente municipal de San Salvador, Lucas Larrarte: "Para nosotros este tipo de eventos son muy especiales e importantes, representa un Estado presente, promotor de actividades que se ocupa de articular una sociedad en la que se ponen en valor las obras y las acciones".



Asimismo, el intendente de General Campos, Sergio Martínez, aseveró: "Estamos muy agradecidos con el gobierno provincial, con la ministra Paira y los funcionarios que siempre nos dan respuestas y están en contacto. No tengo más que palabras de agradecimiento".



El intendente de San José, Gustavo Bastian, sostuvo: "La presencia de la ministra y de su equipo de gestión representa el trabajo que viene haciendo la provincia, y a la vez se refleja claramente la necesidad que tienen los actores sociales de ser incluidos y de seguir dándoles respuesta día a día".



Acerca del trabajo articulado, el intendente de Colón, José Luis Walser, indicó: "En el inicio de la pandemia fue todo muy difícil, pero hemos aprendido muchísimo y entendido la importancia de un Estado presente, y esto ha quedado plasmado a través de las herramientas de la economía social. Hoy estamos viendo los frutos de las acciones mancomunadas con el gobierno provincial hechas al inicio de esta situación sanitaria, es por eso que agradecemos el compromiso del Ministerio hacia los gobiernos locales". Trabajo articulado Cada acto de entrega fue acompañada por legisladores provinciales, que destacaron el trabajo articulado que se lleva adelante junto al gobierno provincial, como fundamental para la llegada a territorio. En esa línea, el senador Adrián Fuertes enunció: "Agradezco al gobierno nacional y provincial que siempre están presentes. La ministra Marisa Paira es una persona que permanentemente nos responde, trabajamos en equipo y queremos agradecerles a todos, porque nos sentimos integrados al gobierno, y gracias a eso podemos darle respuesta a las necesidades de la gente".



Por su parte, el senador Marcelo Berthet subrayó: "En este año complicado las gestiones no se detuvieron y las respuestas en el gobierno tampoco. Estos aportes no hacen más que fortalecer las instituciones, hablan de la presencia del Estado en territorio y del trabajo articulado que venimos realizando. Muchas gracias".



"Siempre es un gusto recibirlos en el departamento Colón, sobre todo con estos programas que vienen muy bien para las instituciones deportivas y sociales de la localidad", indicó el senador Mauricio Santa Cruz, que también agradeció la articulación con la provincia.



Asimismo, el diputado Juan Pablo Cosso dijo: "Destacamos la importancia del gobierno provincial de estar cerca de los problemas de la gente y de trabajar articuladamente para llegar a territorio con respuestas. Esto es fundamental en este contexto en el que estamos saliendo de una pandemia que ha dejado graves secuelas". Detalles de entregas Integrantes de merenderos, de espacios de restitución de derechos, de cooperativas, y de proyectos de emprendedurismo y producción compartieron sus experiencias con las autoridades durante la jornada.



"Estamos agradecidos al gobierno provincial porque a través del aporte que hoy nos entregan vamos a poder paliar los gastos corrientes que tenemos que afrontar diariamente", dijo el secretario del Club Liverpool del departamento Colón, Pablo Quintana.



En tanto, la integrante de la Cooperativa Hilvanando Ideas de Colón, Elena Márquez, contó que son tres mujeres que confeccionan barbijos y bolsas reversibles, que luego las exponen en las ferias de la ciudad. Autoridades presentes Acompañaron la entrega en Villaguay, la presidenta de Junta de Lucas Sud Segundo, Silvina Coronel; el presidente de la Junta de Lucas Norte, Carlos Strumia; el vicepresidente municipal de Villa Clara, Marcelo Álvarez; el director de Deportes del municipio, Matías Emanuel Beltrame; la directora de Desarrollo Humano, Silvia Videla; y la directora de Educación municipal, Daniela Azambuyo.



Por otro lado, en San Salvador también estuvieron presentes el viceintendente, Fabio Charles Mengeon; y el secretario de Desarrollo Social de la municipalidad, Matías Ramallo.



En San José concurrieron la viceintendenta Marisa Follonier; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert; el intendente de Ubajay, Marcelo Giménez; el intendente de Pueblo Liebig, Julio Pintos; la secretaria de Salud y Bienestar Social de San José, Florencia Bautista; la secretaria de Educación, Cultura y Turismo, Anabella Lubo; y el coordinador de Deportes, Luciano Bonato.



Finalmente, en Colón, participaron el diputado Mariano Rebord; el viceintendente, Ramiro Favre; el secretario de Desarrollo Comunitario del municipio, Oscar Daniel López; el director de Deportes municipal, Leonardo Carlos Hellmers; la coordinadora de Empleo, Producción y Formación del Municipio, Lina Beatriz Bosch y concejales de la localidad.