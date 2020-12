El radicalismo entrerriano presentó una nueva línea interna: Convergencia

"Hace un buen tiempo que dirigentes de distintos departamentos de la provincia venimos compartiendo una serie de actividades de debate político en torno a la necesidad del fortalecimiento de los partidos como herramienta sustancial para el mejoramiento de la calidad institucional y ámbito en el cual se deben discutir profundamente los problemas que hoy sufre nuestra sociedad para encontrar sus posibles soluciones", destaca el texto emitido desde el nuevo espacio del radicalismo entrerriano.



Entienden que han "transitado un camino distinto, han sido las ideas y no las candidaturas las que nos han encontrado. Eso nos ha posibilitado alcanzar una sana cohesión que hoy nos permite constituirnos como un espacio político. Nos aglutina nuestra vocación de diálogo y el convencimiento que es momento de tender puentes entre los diversos espacios que coexisten en la UCR. Los afiliados y los militantes demandan ser escuchados y es nuestro deber trabajar para que se interprete la intensidad de ese reclamo", indicaron.



Agrega el texto que "aquellos que genuinamente y de forma desinteresada expresan y defienden nuestro ideario en cada rincón de la provincia, esperan que también sean tenidos en cuenta para decidir qué radicalismo nos debemos. Nos presentamos este 10 de diciembre, a 37 años que Raúl Ricardo Alfonsín ?el padre de la democracia- asumiera la Presidencia de la Nación, porque él fue justamente un hombre que trabajó siempre para construir consensos. Ese día dijo textualmente 'El diálogo no es nunca la sumatoria de diversos monólogos, sino que presupone una actitud creadora e imaginativa por parte de cada uno de los interlocutores', es con el desafío de cumplir con ese mandato que hoy iniciamos la marcha".



Más adelante se puntualizó: "Esta Convergencia se propone humildemente la tarea de fomentar el encuentro de los distintos sectores que componen el radicalismo entrerriano, sin que ninguno deba renunciar a su identidad; multiplicar el debate político en el partido; revalorizar la militancia de base esa que le pone el cuerpo a cada proceso electoral para sostener los valores republicanos; recuperar el rectorado como herramienta de formación política y ponerlo al servicio de todos los radicales; modernizar los vínculos con los comité de distrito para que su voz llegue a los órganos partidarios; continuar trabajando armónicamente con la JR; incorporar el aporte de la Franja Morada y acompañarlos en su tarea de militancia gremial estudiantil; fomentar la presencia de la OTR en todos los departamentos de la provincia promoviendo la participación de nuestros afiliados en la militancia sindical; mostrar nuestras gestiones de gobierno local que se destacan por su transparencia, creatividad e imaginación; multiplicar el trabajo con la UCR Diversidad y las Mujeres Radicales; acompañar la tarea de nuestros concejales, vocales de comunas y juntas de gobierno; establecer una mesa de acción política integrada por nuestros legisladores nacionales y provinciales, representantes en entes públicos, presidentes municipales, de comunas y de juntas de gobierno para la discusión de los temas que son de interés público y donde el partido deba fijar posición como tal".



El documento enviado a Elonce, señala: "Estamos convencidos que debemos dar estos pasos puertas adentro de la UCR si pretendemos salir a buscar a sectores políticos, sociales, productivos, del empresariado, del mundo del trabajo y del sector académico, para elaborar entre todos un proyecto superador, que sirva para motorizar las ideas de cambio que necesita nuestra provincia para salir de su estancamiento. Entre Ríos tiene que tener un modelo de desarrollo sustentable y sostenible, que contemple un reequilibrio territorial, la puesta en valor al sector público entrerriano orientándolo a una provincia en desarrollo, terminar con la partidización de la justicia, la transparencia en el manejo de la cosa pública, un esquema tributario y de tarifas de servicios públicos prestados por empresas del estado que sirva como herramienta de política económica para el desarrollo de la provincia, una educación de calidad que brinde a nuestros gurises herramientas de pensamiento crítico, recuperar la salud pública y trabajar en mejorar la calidad de la inversión de los recursos del estado, entre otras muchas cosas que necesitamos mejorar.

"Es tiempo de comprometernos, de volver a tener proyectos inclusivos, de romper prejuicios, de encontrarnos en la diversidad y de superar los personalismos para alcanzar la Convergencia en las ideas", ponen relevancia.



Suscriben este documento:



Aranda; Lénico Intendente 2015/2019 - Diamante.

Arribalzaga, Leandro Intendente 2015/2019 - Presidente UCR Entre Ríos 2018/2021 - Villa Elisa - Colón. Della Giustina, Eduardo Sec. Desarrollo Social - Ex Precandidato a Senador - Gualeguay.

Goyeneche Carlos Ex Presidente Comité Departamental - Congresal 1989/2021 - Rosario del Tala. Peñaloza, Luciano Congresal 2018/2021 ? Nogoyá.

Gómez, Marcos Intendente MC ? Santa Elena ? La Paz

Gutiérrez, Ricardo Congresal 2018/2021 - Paraná.

La Barba Ricardo Ex Candidato a Senador -Miembro Comité Provincial ER - Victoria

Lacoste, Jorge Enrique Diputado Nacional 2017/2021 - Sauce de Luna - Federal

Monzón, Silvia Congresal 2019/2023 - Islas del Ibicuy

Rastelli, Rubén Candidato a Intendente 2019 - Vicepresidente Comité departamental - Federación Remolif, Pablo Vicepresidente JR ER 2008/2012 - Congresal 2018/2021- Concepción del Uruguay Rodríguez, Ricardo (Tachi) Concejal MC - Gualeguaychú

Rotman, Alberto Ex Secretario de Salud de la Pcia - Concejal MC - Ex Candidato a Intendente - Diputado Provincial 2015/2019 - Concordia

Sotelo, Claudia Concejal 2019/2023 - Villaguay

Torres, Carlos Omar Precandidato a Intendente 2019 ? Feliciano

Alarcón, Daniel Concejal 2015/2019 - Vicepresidente Comité Ciudad 2016/2018 - Gral. Ramírez Albornoz, Fernando Congresal 2018/2021. Secretario de Desarrollo Social 2015/2019 - Rosario del Tala Álvarez, Marta Secretaria Comité Ciudad 2016/2018 -Hernández

Aranda, Marcelo Gualeguaychú

Ayala, María Cristina Feliciano

Balbuena, Marcelo Pte. Mesa de Trabajo Barrio V. Sarsfield -Delegado Comisión de Defensa Central - Concordia

Barboza, Alejandra Vice Presidenta Comité Departamental UCR, Congresal, concejal MC, ex Pres. de la Juventud de la Prov. de E Ríos - Villa Elisa

Beber, Diego presidente JR ER 2018 - Paraná

Benedetti, José Luis Gualeguaychú

Bocedi, Maxi. Precandidato a Intendente 2019 - Colonia Avellaneda

Bouchet, Sebastián concejal 2019/2023 - Federación

Bozano, Sergio Luía Gualeguaychú

Brunetti, Marcelo Presidente Secc. 8va - Paraná

Bruselario, César A. Ex Candidato a Senador - Victoria

Carmona, Claudio Presidente Comité Ciudad 2018/2021- Ibicuy

Chaioll, Fabián Precandidato a Intendente 2019 - Conscripto Bernardi

Cohen, Alejandro Congresal 2018/2021 - Concepción del Uruguay

Apecetche, Mariano Gerente de Termas Villa Elisa, Ex Director de Hacienda de la Municipalidad de Villa Elisa.

Crossa, Alfredo "Tito" Pre Candidato a Intendente 2019 - Villaguay

Dobler, Miguel Candidato a Vice intendente 2019 - Docente UNER - Concordia

Dr. Avalos Pablo Militante - San José

Dr. Girard, Sergio Congresal, Ex Presidente Comité local y ex Cand. A Intendente - Colón

Escalante, Félix Daniel Gualeguaychú

Faure, Aníbal Ex Secretario de Gobierno y Hacienda, Ex Secretario de Obras y Servicios Públicos - Villa Elisa

Ferrando, Veraliza Concejal 2019/2023 - Federación

Forni, Rubén Gualeguaychú

Fransoy, Mabel Presidenta Comité Ciudad Federación

Giles, Alicia Vicepresidente Municipal 2019/2023 - Sauce de Luna

Giorgio, Horacio Diputado Provincial MC - Ex director de Odontología de la Pcia - Ex Candidato a Intendente - Concordia

González, Julio Vicepresidente Comité Ciudad 2016/2018 - Basavilbaso

Guiffrey, Álvaro Diputado Provincial 1999/2003 - Paraná

Hollman, Jorge Intendente - Gilbert

Holzman, Sergio Alejandro Gualeguaychú

Ing. Silva, Walter Candidato a Intendente 2019 - La Criolla

Ing. Gaitán, Luis Manuel Concejal 1983/1987, Secretario de Obras y Servicios Públicos 1991/1995, Pte. del Consejo de Administración y Administrador de Ente Autárquico Puerto Diamante 1999/2003

Juan Sanso de la Madrid (Toni) Concejal MC - Ex Candidato a Intendente - Puerto Yeruá

Larrateguy, Verónica Concejal 2019/2023 - Gral. Galarza

Lic. Cettour, Federico Integrante del Comité Departamental de Colón, Ex Director de Cultura. - Villa Elisa Lic. Vaschchuk, Gregorio Vicepresidente Municipal 2015/2019 - Congresal 2018/2021 - Presidente Comité Ciudad 2018/2021 - Rosario del Tala

Maneyro, Ezequiel Concejal 2019/2023

Mántaras, Graciela Subsecretaria Área Mujer Munic. Pna 2015/2019 - Paraná

Martínez, Carina Candidata a Concejal 2015 - Diamante

Martínez, Marcela Secretaria HCD 2015/2019 - Concejal 2019/2023 - Rosario del Tala

Melo, Susana Beatriz Convencional Constituyente 1994 - Victoria

Müller de Silva, Elisa Ex Directora Departamental de Escuelas - La Criolla

Muñoz Denis, Leandro Coordinador de proyectos y programas sociales Municipalidad Diamante 2015/2019 -

Muñoz, Ariel Ivan Congresal - Victoria

Noya, Romina Griselda Feliciano

Nuñez, Nilda Gualeguaychú Ott, Jorge Gualeguaychú

Palacios, Dalila Vicepresidente JR Paraná 2018/2021 - Paraná

Parra, Miguel Vicepresidente Comité Departamental - Asesor del Concejo Deliberante - Concordia Passalaqua, Marta Gualeguaychú Pereyra, Lina Congresal - Victoria

Piana, Miguel Senador Provincial 2015/2019 - Chajarí

Pitura, Hugo Rubén Intendente 2015/2019 - Rosario del Tala

Plugoboy, Carina Vocal Comité UCR ER - Paraná

Prof.Sanchez, Luciano Integrante del Movimiento Entrerriano de Danzas - Villa Elisa

Rastelli, María Laura JR - Federación

Redolfi, Elizabeth (Mimí) Concejal 2019/2023 - Concordia

Reynoso, Juan Antonio Feliciano

Rodríguez, Luis Concejal 2011/2015 - Villa Urquiza

Romero, Julio Alcides Feliciano

Rozados, Néstor R. Secretario de Hacienda 2015/2019 - Rosario del Tala

Saboredo, Andrés Congresal 2018/2021- Secretario Turismo y Juventud 2015/2019 - Rosario del Tala Sanabria, Elsa Prof. Ciencias Sociales - Militante - Concordia

Saporittis, Pablo-Gualeguaychú

Sguerzo, Agustín JR - Federación

Slotmann, Luciano Concejal 2019/2023 - Federación

Soreira, Pablo Intendente 2019/2023 - Sauce de Luna

Sosa, Facundo Presidente JR Dpto. Diamante - Strobel

Stefani, Marcelo-Gualeguaychú

Sturtz, Carina Secretaria comité JR Dpto. Diamante 1993/1995 - Diamante

Torres, Felipe Intendente 2011/2015 - Federal

Trezza, Nestor Congresal, Victoria Unrein, Sofia Concejal 2019/2023 - Valle María Varela,

Héctor Presidente Secc. 14° - Paraná

Villalba, Marta Susana -Feliciano

Waiseinstein, Carlos Congresal - Victoria

Zapata, Alberto Candidato a Intendente 2019 - Colonia Elía, entre otros.