Bahl: "Año a año Paraná va a estar mejor, se avanzó muchísimo"

El intendente de Paraná, Adán Bahl, estuvo en el programa, de, e hizo un balance de su primer año de gestión."Se ha avanzado muchísimo en un contexto económico sumamente difícil. Hay que recordar cómo estaba hace un año atrás la administración. Al mejor balance lo hace la gente y el balance está en la calle. No se trata de cuestiones materiales u obras, sino cómo ha evolucionado el municipio, los trabajadores, la actitud, si están trabajando, de qué manera, cómo se participó del proceso de salud, cómo se contribuyó a la rápida recuperación de las actividades económicas y productivas. Hay que preguntarse cómo están brindándose los servicios respecto a un año atrás", indicó Bahl.Asimismo, dijo que "este viernes estuvimos en calle Circunvalación con una obra que estaba prometida hace más de 50 años. La teníamos planificada para el tercer año de gestión y el primer año la estamos construyendo junto al gobierno provincial y nacional. También estuvimos en la Feria del Libro, que en los últimos años tuvo altibajos. Estuvimos entregando los premios del concurso de innovación, de ideas y negocios. Venimos trabajando el distrito del conocimiento, hay cinco proyectos seleccionados y son excelentes"."Hemos trabajado fuertemente durante el año con un karma que tiene Paraná que son los pozos en las calles. Hemos estado trabajando con la Planta Asfáltica, que antes no funcionaba, produciendo 30 o 40 toneladas por día para hacer distintos bacheos. Esto paulatinamente se empieza a ver en la ciudad", remarcó.Comentó que "había mucho por hacer. Había un problema de falta de dinero. Muchas veces con recursos es más fácil, pero acá había que lograr una nueva conectividad con el empleado municipal, basada en el respeto, en el status. Hoy están trabajando muy bien en la calle. Eso fue un trabajo muy arduo"."Con la Planta Asfáltica estamos asfaltando nuestra ciudad, pero también abasteciendo a otros municipios, a Vialidad Provincial. Estamos trabajando en la construcción de nuevas calles. Hoy firmé la adjudicación de la obra de Av. Racedo, que es una doble vía, y en un mes y medio estaremos en obra. También estaremos en obra en calle Don Bosco, entre Rondeau y Churruarín. Próximamente estaremos concretando un nuevo parque en la zona sur de Paraná. El balance del año es positivo en este contexto de pandemia", señaló.Sobre el parque lineal, explicó que "cuando estábamos construyendo el Acceso Sur, las personas utilizaban la zona para hacer deportes. Cuando teníamos que habilitar ese lugar, la gente se quedaba sin lugar y nos reclamaban un sector para hacer actividad física. Tienen que venir desde allá a la costanera para caminar. Por eso, en la zona sur hay un lugar, una vieja circunvalación, y allí hay espacio verde. Lo recuperamos y ahora habrá un nuevo parque".El intendente aseguró que pese a las complicaciones que generó la pandemia del covid-19, siempre tuvo el mismo objetivo. "Hay cosas que pensábamos hacerlas en el tercer año y ya las estamos haciendo. Pero falta mucho más. Queda la recuperación de la trama vial, pero vamos parte por parte. La primera preocupación era la recolección de residuos y eso se está cumpliendo".Bahl aseguró que su primer año de gestión "fue de ordenamiento". Consideró que "hablamos de ordenamiento administrativo, de recursos humanos. Llevamos adelante un proceso de verificación de créditos, que es como un concurso preventivo, para saber de dónde salía la deuda. La ciudad de Paraná se ha ahorrado cientos de millones de pesos y es un proceso que si no lo hubiéramos hecho hubiera terminado en juicios y más. Parte de la deuda se ha pagado durante este año y la otra parte se pagará durante el año próximo. Lo estuvimos manejando con nuestros recursos"."El ordenamiento, hacer las cosas de manera planificada, priorizar en dónde se invierte, nos permitió regularizar la deuda y empezar a hacer obras propias, con fondos municipales. Si no hay ordenamiento no funciona. El contribuyente debe saber en qué invierte su municipio y recuperar la confianza en su gobierno local. A eso lo estamos logrando paso a paso", dijo.El intendente aseguró que "lo más difícil que nos tocó resolver fue la bajante del río cuando llegó a 19 cm. En Paraná tenemos dos muelles de captación de agua y uno es el que provee de agua para potabilizar en la Planta de Av. Ramírez. Ese muelle funcionó siempre con el agua a dos metros. Llegamos prácticamente a estar sacando agua del lecho del río. Trabajamos en un dragado significativo"."Llevamos adelante gestiones ante Nación para que las compuertas que están río arriba fueran abiertas y pudiéramos tener agua para poder potabilizar. Ese fue un momento crítico que pudimos resolver. Las perspectivas hacia adelante no son favorables. Estamos gestionando ante Nación llevar esas bombas del muelle, que está muy cerca de la orilla, al muelle grande", manifestó.Bahl aseguró que aún queda mucho por hacer, como "obras para la ciudad, solucionar el tema del agua, el tema del transporte público. En este caso, estamos trabajando con la UNER. Sobre eso en los próximos meses tenemos que intervenir fuertemente porque actualmente el sistema de transporte no es sustentable. No ha habido corte de boleto, hubo un colapso por el sistema que se tuvo que implementar por la pandemia"."No es solamente un patrimonio de la ciudad, sino en todo el interior y fundamentalmente en las capitales de provincia", dijo.El intendente confirmó que el próximo año "se implementará un nuevo sistema de estacionamiento medido, utilizando tecnología. Hay que empezar a recuperar paulatinamente el control de las calles, que se perdió en la última gestión"."Comenzaremos a abordar este tema en los próximos meses. Hay temas que con la pandemia se atrasaron y otros en los que tuvimos que aplicar mayores recursos y energía. Ahora viene una etapa de cambios", indicó.Otro de los proyectos que tiene el gobierno municipal es el de generar ciclovías, atento al incremento del uso de la bicicleta en Paraná."La próxima semana estaremos adjudicando el primer tramo de ciclovía. Esto en principio será en el tramo de la costanera. Son 9 kilómetros. El proyecto son 60 kilómetros, vamos a ir por etapas. Queremos trabajar en la educación vial. Va a haber una señalización. Vamos a aprovechar este lugar que siempre se elige para hacer deportes", agregó.Comentó que "en la costanera estamos colocando luces nuevas, la semana que viene se verá todo el sistema. Estamos trabajando en los muelles, hemos cambiado los asientos, hemos llevado plantas".Este sábado se dará el puntapié para habilitar las playas de la ciudad de Paraná. Por eso Bahl recordó que "hemos puesto sombrillas, sombreadores. Los empleados tendrán su ropa acorde. Entregaremos desfibriladores en todas las playas, habrá personas capacitadas para esto"."Nos preparamos desde el invierno para tener las mejores playas de la región. Depende de la altura del río también. Trabajamos en un software para llevar un control de la superficie de la playa", dijo."Estamos trabajando fuertemente en los espacios públicos. Hicimos Activá Botánico y Activá Gazzano, allí hubo emprendedores y trabajadores de distintas áreas", señaló.Contó que "los vecinos toman muy bien esto y también ayudan a los emprendedores".Bahl indicó que cuando asumió el cargo de intendente cambió sus hábitos. "Uno tiene menos horas de sueño, porque el intendente es muy radial y tiene contacto con todos los secretarios permanentemente. Mi familia me apoya y a veces deben soportar estas situaciones los fines de semana"."Yo hago deportes temprano, a las 6. Continúo mi actividad en el municipio, almorzamos en la oficina y seguimos hasta las 18 o 19, para poder llevar la actividad diaria. Tenemos un equipo fantástico, de jóvenes con muchas ideas", dijo.El intendente aclaró que "no tenemos un incremento de las tasas de ninguna alícuota, lo que hacemos es acompañar mínimamente la inflación. Cuando elaboramos el Presupuesto tenemos en cuenta el crecimiento del PBI y la inflación. La inflación estimada es del 29% y el PBI del 5,5%. Nosotros llevamos la proyección a 25% para solamente conservar la misma situación de este año".Sobre las paritarias, dijo que "en los Presupuestos no existe una proyección de paritarias. Esa proyección se va conformando por el futuro flujo de fondos que genera la verificación de ese presupuesto en la economía, en cómo crece el PBI y la inflación. A raíz de eso se da el contexto de la negociación colectiva. Estamos cambiando la matriz de costo de la Municipalidad y eso forma parte del ordenamiento"."Cuando iniciamos la gestión, el 83% de los recursos era para gastos de personal. Ese porcentaje está bajando sistemáticamente porque vamos a una optimización del recurso humano. El presupuesto del próximo año tiene ese ajuste del 25%. Lo que nos está permitiendo es tener casi un 30% de recursos para aplicar a la obra pública. Eso es más de lo que invirtió la gestión anterior", resaltó.Y agregó: "esto es producto del ordenamiento. No es por incremento de impuestos, tampoco de tasas. La gente ve en qué se invierte y por eso el paranaense paga sus tasas"."Recordemos que en diciembre de 2019 no pudimos pagar los sueldos por falta de recursos y lo pagamos en enero. Desde ese momento se ha pagado como corresponde el sueldo a cada trabajador. El aguinaldo se pagará desde el 19 de diciembre", señaló.Y finalizó: "hay que decirle a los paranaenses que año a año la ciudad va a estar un poquito mejor y eso es porque tenemos todo el compromiso, porque Paraná se lo merece, porque estamos trabajando y tenemos que sentirnos orgullosos de tener a Paraná como capital de la provincia de Entre Ríos. Los necesito a todos trabajando codo a codo para generar oportunidades, generar trabajo, vivir en paz y que todos tengan la posibilidad de desarrollarse".