Proyecto de aborto: "Se empieza a reparar una deuda del Estado con las mujeres"

Política Diputados dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa oficial de legalización del aborto. El proyecto obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones. Ahora resta la instancia del Senado.Sobre la maratónica sesión, la diputada por el Frente de Todos, Carolina Gaillard, se manifestó ante"muy contenta, aún resta a el camino del Senado de la Nación, pero no tenemos dudas que a fin de año va a ser ley, porque hay una demanda social desde el momento de mujeres que ayer se movilizó en todo el país".Además, resaltó: "La clandestinidad mata y arroja a las mujeres a un montón de consecuencias irreparables para sus cuerpos"."En el discurso exprese que nadie está a favor del aborto, estamos favor de la vida. Ninguna mujer se embaraza para abortar, pero no puede ocurrir que el Estado esté ausente y no acompañe a aquella mujer que atraviesa esa situación traumática y decide a interrumpir el embarazo", contó.Sobre el rechazo que tuvo el proyecto de ley en 2018, dijo que "fue un proceso, el movimiento de Mujeres viene peleando por esto hace años. El debate de 2018 fue un plafón y dejó un estadio muy avanzado con un panorama más claro"."Que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo va a hacer que haya menos muertes por abortos clandestinos", resaltó.Además, la diputada señalo que "muchas veces ocurre que los diputados que dicen estar a favor de la vida muchas veces se oponen a las políticas de prevención. Hay provincias que son muy conservadoras y no aceptan la Educación Sexual Integral (ESI)".Además, hizo referencia al proyecto Mil Días: "Se plantea el acompañamiento a aquellas mujeres que quieran seguir con su embarazo. Es una medida que viene a resolver una cuestión de salud pública. Celebramos lo que ocurrió anoche y creemos que el Estado deja de mirar para el costado".