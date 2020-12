El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto Municipal 2021

Foto 1/2 Foto 2/2

El Presupuesto contemplao una inversión del orden de los 3.000 millones de pesos en obras públicas, equivalente al 32 por ciento del importe de erogaciones proyectadas y al 35 por ciento de los recursos que se estima recaudar en el período fiscal 2021.



El intendente Adán Bahl, al elevar la iniciativa a consideración del parlamento municipal, sostuvo que se trata de "un Presupuesto equilibrado", puntualizando que el mismo "constituye una síntesis abarcativa de acciones y políticas públicas a llevar adelante por la actual gestión de gobierno", indicando que en el mismo "están los eslabones que pretendemos forjar, para encadenar una sana administración de los recursos públicos, con una senda virtuosa de prosperidad para nuestros ciudadanos".



El Presupuesto aprobado no prevé como fuentes de financiamiento para el período fiscal 2021 el endeudamiento público o privado u otras fuentes como el uso de Caja y Bancos, ajustándose de tal manera a las prescripciones establecidas tanto en la Constitución Provincial como en el Nuevo Régimen Municipal para Entre Ríos (ley 10.027), que exigen el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.



Al fundamentar en el recinto la iniciativa, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público, Sergio Granetto (Frente Creer), resaltó que el mismo "refleja una política de gobierno".



Puntualizó al respecto que "se ha recuperado la racionalidad administrativa respecto a la política de personal donde el Departamento Ejecutivo se ha autolimitado", poniendo como ejemplo que "el cupo de contratos de servicio se reduce en un 79 por ciento y el de personal de planta permanente en un 8 por ciento, sin que ello implique una afectación en la estabilidad del empleo de los agentes municipales".



En materia de obra pública "el 32 por ciento del total de las erogaciones presupuestarias previstas irán destinadas a ese rubro, y si se computa el cálculo de ingresos contemplados para el año venidero, el nivel de inversión en la materia trepa al 35 por ciento".



Granetto referenció que "sin duda alguna estamos frente a un plan de obras muy potente, que incluye 81 líneas de trabajos públicos en toda la ciudad abarcando a todos los barrios de Paraná, lo que traerá aparejado -enfatizó- una fuerte transformación de la ciudad".



Posición de las bancadas opositoras

El presidente del bloque de concejales de "Juntos por el Cambio", Walter Rolandelli, al usar de la palabra, anticipando el acompañamiento en general del proyecto, reconoció como "un hecho inédito" la inversión programada en obras públicas "en tiempos difíciles y de grandes incertidumbres".



Su colega de bancada, Maximiliano Rodriguez Paulin, reconoció la actitud del oficialismo al haber receptado la opinión de la oposición en algunas modificaciones introducidas a la iniciativa remitida por el Departamento Ejecutivo.



El titular de la bancada de Políticas para la República, Emiliano Murador, reconoció al proyecto de Presupuesto en discusión como "coherente y de positiva estructura", destacando el programa de obras públicas y el nivel de desendeudamiento previsto.



Tributaria

También y por mayoría, el Concejo dio aprobación a la Ordenanza Tributaria para el año próximo, que según expresó el Departamento Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto, busca mantener "el principio de equidad distributiva de las cargas fiscales".



En lo que respecta a las Tasas General Inmobiliaria, Comercial y por Servicios Sanitarios, contempla un incremento del 25 por ciento, que está por debajo del índice de inflación proyectado para el ejercicio 2021, que es del 29 por ciento.



Extensión de la Moratoria Municipal

Asimismo por unanimidad y sobre tablas, el órgano legislativo paranaense sancionó una ordenanza presentada por los ediles Walter Rolandelli, Francisco Avero y Maximiliano Rodriguez Paulin (Juntos por el Cambio), en virtud de la cual se amplía hasta el 31 de enero de 2021, el plazo para el acogimiento al Régimen de Regularización Fiscal instaurado mediante ordenanza Nº 9892. La norma está destinada a los distintos sectores económicos de la ciudad, con el propósito de mitigar los impactos negativos de las restricciones ante el Covid ? 19.



Resultan alcanzados por el citado Régimen las deudas de los siguientes tributos municipales: Tasa por Servicios Sanitarios, Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene Profilaxis y Seguridad (Tasa Comercial), Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo, Tasa Solidaria de Contribución para Obras Públicas, Contribución por Mejoras, Derecho de Ocupación de la Vía Pública y Derecho de Publicidad.



Ordenamiento en materia administrativa, económica y financiera

Durante el plenario, el concejal Sergio Elizar presentó un proyecto de ordenanza "in voce" en representación del bloque "Creer Entre Ríos", el cual fue sancionado por mayoría, por el que se declara el Estado de Ordenamiento y Racionalización del Gasto en Materia Administrativa, Económica y Financiera de la ciudad Paraná.



El objetivo es -dice la norma- "continuar las tareas de sistematización funcional de la administración; mejorar el nivel de empleo público y de distribución de ingresos; reestructurar las obligaciones en curso de ejecución, la deuda pública y garantizar el cumplimiento de sus funciones esenciales en beneficio de la ciudadanía".



La medida tendrá vigencia por el término de 180 días, prorrogable por 90 días por decreto del Departamento Ejecutivo Municipal. En ese lapso se suspenden los subsidios, subvenciones y todo otro compromiso de carácter similar que, directa o indirectamente afecten o pudieran afectar los recursos de la Municipalidad, quedando comprendidos en la suspensión tanto aquellos que hubieran sido otorgados por ordenanzas especiales, como los establecidos en disposiciones de cualquier tipo.



Quedan exceptuados el Boleto Estudiantil, el Programa de Servicio Fúnebre, Provisión de Alimentos y Similares, elementos con destino a Asistencia Social Directa y los Servicios Municipales para la Atención de Personas con Discapacidad.



En materia del empleo público prohíbe la realización de designaciones y recategorizaciones en la planta permanente del municipio ya sea en la órbita del Departamento Ejecutivo o del Concejo Deliberante, con excepción de las estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios brindados por el municipio y de aquellos cargos que fueren cubiertos mediante concursos.



Los cargos vacantes en la planta de personal podrán ser eliminados por razones de servicio.



La ordenanza aclara que la prohibición de recategorizaciones no regirá en aquellos casos donde sean producto de la negociación colectiva.



Toda incorporación de personal, renovación, prórroga o extensión de una relación vencida e inmediatamente anterior a la vigencia de la presente, lo será en la planta transitoria de personal, siempre que exista el crédito presupuestario para atender la erogación.



Voz y Opinión Ciudadana

El espacio "Voz y Opinión Ciudadana" fue concedido al apoderado de la Comisión Vecinal "Paisajes del Paraná", Carlos Ortiz, quien expuso ante los concejales la necesidad de los vecinos de ese sector de la ciudad que se completen las obras de tendido de la red cloacal faltantes en el área comprendida entre las calles Blas Parera, Etchemendigaray, Garcia Verdier y Etcheverría.



Puntualizó que ese proyecto beneficiaría a más de 100 familias que consideran "una imperiosa necesidad completar la red cloacal existente para poder tratar la aguas residuales y minimizar las emisiones de gases contaminantes".