Se reanuda en Entre Ríos el transporte de pasajeros de jurisdicción nacional

Paraná Los colectivos entre Paraná y Santa Fe retomarán su recorrido el próximo lunes

El transporte interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional se reanudará el lunes en la provincia. Así lo informó el gobernador Gustavo Bordet en Larroque tras inaugurar viviendas, visitar la Biblioteca Popular, entregar aportes y créditos productivos.Luego indicó: "Hoy la actividad en Entre Ríos está prácticamente normalizada después de un año que ha sido duro para todos, y vemos una perspectiva de futuro con plena actividad y volviendo paulatinamente a la normalidad".El gobierno entrerriano autorizó la reanudación de los servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional, con paso, destino y origen en la provincia de Entre Ríos.La autorización de los servicios estará limitada para el uso exclusivo de personas habilitadas a la circulación o transito; o que deban acompañar a familiares o personas allegadas por razones de salud o para realizar algún trámite particular, todo en esto en cumplimiento a la normativa de emergencia producida por la autoridad sanitaria nacional o provincial.Para ello los usuarios deberán tramitar el certificado de circulación correspondiente o portar documento que acredite la necesidad del traslado.También se podrá acreditar el traslado con fines turísticos a través de las certificaciones que establezcan las autoridades nacionales.Por su parte, las empresas prestatarias del servicio de transporte público interurbano de pasajeros deberán informar a la Secretaría de Transporte de la provincia, los horarios de los servicios y frecuencias que dispondrán el marco de la emergencia sanitaria.En el marco del Programa Primero tu Casa, el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, inauguró 15 viviendas en Larroque, departamento Gualeguaychú. Las unidades habitacionales, que fueron ejecutadas por la empresa Copul, demandaron una inversión de 31.587.138 pesos.Bordet fue recibido por el intendente Leonardo Hassel y lo acompañaron su esposa Mariel Ávila; el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el titular IAPV, Marcelo Bisogni; y los diputados provinciales Mariana Farfán y Leonardo Silva, entre otros.En la oportunidad, Bordet destacó que "estamos entregando 15 viviendas del programa Primero tu Casa, que se financia con fondos provinciales, y vamos a adjudicar 16 viviendas más, contiguas a éstas, donde el municipio ha cedido las tierras. En el mes de enero o febrero estaríamos comenzando la obras"."Entendemos que la vivienda es un derecho constitucional que genera empleo, sobre todo en tiempos de pandemia, ya que por cada vivienda hay cuatro trabajadores desocupados", dijo el mandatario y agregó que "por eso en todo el territorio de la provincia incrementamos las unidades habitacionales de este programa durante el año, entendiendo el doble rol que se cumple: Por un lado, que mucha gente pueda acceder al techo propio; y por otro lado, generar empleo y desarrollo productivo".Bordet reconoció que "es muy alta la demanda en Entre Ríos y siempre superan ampliamente las personas que aspiran a una vivienda a las que se puedan construir, pero establecimos este programa con fondos propios y, además, estuve reunido con el ministro de Viviendas de la Nación que asumió hace poco, a quien hemos pedido un número importante de viviendas para Entre Ríos. Si conseguimos ese apoyo del gobierno nacional, que no me cabe dudas que así va a ser, aliviaría mucho la gran demanda de viviendas que tenemos en todo el territorio".En Larroque se construyeron 15 viviendas, de las cuales tres son monoambientes, seis de un dormitorio y seis de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.Asimismo, se licitó días pasados la construcción de otras 16 viviendas en la localidad, financiadas íntegramente con fondos provinciales, en el marco del programa Primero tu Casa. Se presentaron tres propuestas económicas.En otro orden, señaló que "la obra de la ruta 51 viene avanzando a muy buen ritmo hasta terminar el tramo entre Larroque e Irazusta y viene muy firme el tramo entre Irazusta y Urdinarrain; estimamos que en marzo o abril estaría terminada". Al respecto, comentó que tiene "un pedido expreso del intendente para poder desviar el tránsito pesado uniendo la ruta 51 con la 16 y lo vamos a contemplar, ya está dentro del presupuesto para el año que viene y se estará estar licitando en los primeros meses para poder terminar el circuito de la ruta 51 con la 16".Asimismo, indicó que "con el intendente seguimos avanzando en una articulación común de obra pública y otras acciones de gobierno que tienen que ver con las gestiones. La verdad que venimos trabajando desde el primer día de gestión, codo a codo, en una época muy difícil de pandemia que nos ha puesto a prueba, porque no nos preparamos para gobernar con esto, es algo inédito en el planeta".En este sentido, consideró que "en Larroque se reaccionó a tiempo a la pandemia, hubo un muy buen dispositivo sanitario en momentos críticos que permitió sortear con éxito la enfermedad. Y de esto se trata, de poder estar articuladamente trabajando para solucionar los problemas que se presentan y por otro lado para mejorar la calidad de vida de los vecinos".Más adelante, el primer mandatario entrerriano comentó que "lo que son actividades productivas y que tienen que ver con las cadenas de valor existentes en la provincia, que ocupan el 90 por ciento de la economía entrerriana, no se han visto resentidas durante la pandemia porque se trabajó igual" y entre ellas mencionó al agro y a los sectores avícola, apícola, citrícola, foresto industria y cárnica, entre otras. "Han tenido trabajo porque todo lo que es alimento es producción esencial y en esto no hubo un resentimiento de la actividad", expresó.Entre los sectores perjudicados por la pandemia, el gobernador mencionó al turismo y al transporte de media y larga distancia, y allí dio cuenta de las habilitaciones que se van dando en estos rubros. "Estamos hoy ya habitando turismo y ya se habilitó también el transporte. Fue un trabajo muy arduo para poner en marcha la actividad turística. Inauguramos la temporada el viernes pasado, previo al fin de semana largo, e ingresaron cerca de 40.000 turistas a Entre Ríos, así que el resultado fue muy bueno. No hubo desborde y se actuó con los protocolos".En ese marco, destacó "la tarea de los intendentes que son quienes controlan, que aplican los protocolos. Cada ciudad es muy particular y entonces hay que tener en cuenta eso. Hoy la actividad en Entre Ríos está prácticamente normalizada al 100 por ciento después de un año que ha sido duro para todos pero hoy vemos una perspectiva de futuro que ojalá podamos sostenerla con plena actividad y volviendo las familias paulatinamente a la normalidad que estábamos acostumbrados".Por su parte, el intendente Hassel dijo que el gobierno provincial cumplió con la construcción de viviendas y agregó que "hoy es una prueba cabal de que realmente estamos avanzando".Tras comentar que mostró al mandatario un predio disponible "para una próxima escuela primaria" y que efectuaron un repaso de las distintas gestiones en marcha, el jefe comunal destacó "el diálogo permanente" y el trabajo conjunto con el gobernador Bordet. "Hay mucho trabajo, mucha articulación, pero encontramos un gobernador que está absolutamente informado, que va tomando nota permanentemente, y nosotros los intendentes hacemos los deberes en cuanto a seguir las gestiones", concluyó.En la ocasión, Bordet visitó a la Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi" de Larroque e hizo entrega de aportes a organizaciones de la sociedad civil y ONGs de la localidad.En la oportunidad, la empresa Leofilm recibió un crédito por 1.000.000 de pesos, correspondientes al Programa de Asistencia Financiera para el Sostenimiento Productivo, del Ministerio de Producción, para la adquisición de materias primas y materiales para la instalación de una maquinaria a adquirir, ligada al reciclaje de los desechos de la actual producción.Por otra parte, el municipio de Larroque recibió un aporte de 400.000 pesos para adquirir un kit de detección de alcohol; y otro de 2.000.000 de pesos con destino a la pavimentación del acceso a la escuela de Educación Técnica Nº 4 Pablo Roberto Broese, de la localidad.