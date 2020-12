La marca Manos Entrerrianas consolida el desarrollo de la Economía Social

La marca, un sello de calidad

Con la firma de convenios para otorgar el uso de Manos Entrerrianas, se incorporaron formalmente 70 emprendedores a la marca colectiva de la provincia. Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de acompañar los proyectos productivos de entrerrianos.En la actividad desarrollada este jueves en La Vieja Usina, en Paraná, más de 50 representantes de emprendimientos, de forma virtual, y otros 20, de manera presencial, compartieron su experiencia en el Programa Manos Entrerrianas con la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; y el secretario de Economía Social, Luis Precerutti.Durante el encuentro, Stratta resaltó: "La tercera edición de Manos Entrerrianas, que es mucho más que una marca, es un símbolo y el producto de una decisión política que tomó nuestro gobernador Gustavo Bordet, de acompañar, dar profundidad y volumen a la Economía Social, construyendo un Estado presente. Y eso tiene efectos concretos cuando se diseñan políticas que realmente están, ponen el cuerpo, y acompañan los desafíos que tienen los entrerrianos y entrerrianas"."En 2018 tuvo lugar el primer Manos Entrerrianas, cuando empezamos a soñar y a gestar esto; y la verdad es que en ese momento nunca nos imaginamos la dimensión que iba a tener esta marca colectiva que significa también solidaridad, cooperación, poner en valor lo que producen las y los emprendedores. Es también sostener que la Economía Social no solo mejora la calidad de vida de ustedes sino también de la comunidad. Hoy estamos ratificando este compromiso de trabajo, de abrir puertas, de generar oportunidades y de acompañar a ustedes en los sueños y desafíos de poder crecer", manifestó la vicegobernadora, dirigiéndose a los emprendedores.Destacó además que "Manos no es una política aislada, se enmarca en una estrategia profunda con diversas líneas de trabajo para acompañar a los emprendedores".Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, destacó: "Nos emociona ver la pasión y el compromiso con el que los emprendedores y emprendedoras construyen este proyecto de vida, trabajando de lo que les gusta, de lo que desean. En este sentido, es importante poner en valor que lo hacen con otros y otras en comunidad. Agradezco la confianza que depositan en el Estado y en quienes ya están transitando este camino, porque nos permite fortalecer las estrategias y el acompañamiento del gobierno provincial".En ese sentido, Paira agregó: "Para nosotros también es muy importante acompañarlos con los equipos del Ministerio de Desarrollo Social para que puedan consolidar circuitos de comercialización justos, sobre todo en este tiempo tan complejo de pandemia. Tenemos el compromiso de continuar generando acciones que les permitan, a través de herramientas técnicas, ampliar las posibilidades de trabajo, como lo ha marcado nuestro gobernador".En la jornada se realizó la firma simbólica de un convenio, entre el Ministerio de Desarrollo Social y los emprendedores de la Economía Social, para la sesión de uso de la marca Manos Entrerrianas.En ese sentido, Precerutti señaló: "La marca les da un sello de calidad y garantía por parte del gobierno provincial para posicionar en el mercado regional los productos que elaboran con sus manos. Cada uno conserva su propia marca y participa de este proceso colectivo de la economía social, porque reconoce la identidad propia de lo que produce o del servicio que presta".De esta manera, se incorporaron emprendedores de las localidades de Diamante, Colón, La Criolla, Cerrito, Larroque, Gualeguaychú, Paraná, Federal, Crespo, Las Moscas, Nogoyá, Colonia Avellaneda, La Paz, Concepción del Uruguay, Concordia, Villa Elisa, Maciá, Sauce Montrull, La Picada, San José, Ibicuy, Urdinarrain, Gualeguay, Rosario del Tala y Colonia Ayuí.En el acto, Edith Fernández, titular de Namasté Crochet de Paraná, agradeció la oportunidad de presentar su trabajo y celebró formar parte de Manos Entrerrianas.De manera virtual, Nidia Albornoz, de Panza Verde de Diamante, sostuvo: "Estoy muy agradecida de participar de la marca, símbolo de la economía social. Me dedico a la artesanía textil en macramé y objetos con técnicas de vitrofusión. Esta es una oportunidad muy importante para mí, y estoy emocionada porque me permite visibilizar mi trabajo desde mi comunidad".De la actividad también participaron el director de Comercialización, Emanuel González; el coordinador de Manos Entrerrianas, Matías Daneri; e integrantes del equipo de la cartera de Desarrollo Social.