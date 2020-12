Salud y Policía coordinan el Plan Rector de vacunación contra el covid 19

La titular de la cartera sanitaria, Sonia Velázquez, mantuvo una reunión de trabajo con el jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Gustavo Maslein. El eje del encuentro fue comenzar a articular la cooperación entre los organismos provinciales en el marco de la campaña de vacunación contra el Coronavirus, próxima a desarrollarse. Además, se hizo un repaso de la situación epidemiológica actual y se abordaron ejes preventivos.En la oportunidad la ministra, junto a referentes de la cartera, pusieron en conocimiento a las autoridades policiales de las particularidades que conllevará la campaña de vacunación contra el Coronavirus. "Tendrá una modalidad operativa diferente a todas nuestras campañas previas, tanto en función del tipo de vacuna, como de la logística requerida y la época del año en que se estará inmunizando; además de que nos estaremos movilizando con un importante número de personas, no sólo vacunadores, sino también el personal encargado de llevar un registro inmediato y certero de las dosis aplicadas", precisó la ministra.Durante la audiencia, se indicó que la premisa del Plan es llegar a inmunizar a la mayor cantidad de personas definida como población objetivo (se estima que serán unos 400.000 entrerrianos, entre personal esencial y grupos de riesgo) en el menor tiempo posible; pero de acuerdo a cómo se suministren las dosis desde Nación, habría que programar las aplicaciones de forma escalonada por grupos de riesgo.En ese marco, Velázquez añadió: "Nos interesaba poder hablar de la planificación de la aplicación de las dosis a la fuerza policial, atendiendo a que en general el personal de Salud y de la Policía son los primeros en recibir las vacunas, por el riesgo de exposición inherente a las tareas que prestan".Finalmente, y como en cada campaña Verano Seguro, se dialogó en torno a "la importancia de insistir en la prevención de la accidentología vial, que ha recobrado fuerza e impacta en la ocupación de camas críticas, sobre todo teniendo presente que la Pandemia aún no se superó", expuso Velázquez.En tanto que el jefe de la Policía, Gustavo Maslein, señaló: "Tanto Salud como nosotros estamos presentes en todo el territorio provincial, en la reunión destacábamos el trabajo mancomunado y más cercano, por ejemplo en esas zonas rurales donde sólo están el dispensario, la escuela y el policía; eso es destacable y creo que seguimos en ese camino"."Tratamos lo que viene: la futura inmunización contra el Covid; hablamos de la cantidad de nuestro personal que recibirá la vacuna, para lo cual estamos conformando una base de datos; y los lugares donde se va a llevar a cabo la vacunación a los que se deben brindar seguridad (ya sea centros de salud o escuelas) según lo que se defina desde el Ministerio de Salud para coordinar con Policía", indicó Maslein.El jefe de la fuerza precisó que, dado que la aplicación de la vacuna no será obligatoria, desde la Policía se comenzó a desarrollar un sondeo "para determinar la cantidad del personal que recibirá la vacuna voluntariamente; y una vez que consolidemos esa información, la base de datos será remitida a Salud a la brevedad". Esto significará un aporte importante para afinar la logística, sobre todo si se considera que hay más de 10.000 personas bajo la órbita de la Policía de Entre Ríos, distribuidas en todo el territorio provincial.Participaron del encuentro el Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti; el director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, por parte de la cartera sanitaria. En tanto que por la Policía de Entre Ríos asistieron el director de Ayudantía General, comisario mayor Marcelo Den Daw; y el director de Operaciones, comisario general Gustavo Schierloh.