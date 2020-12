En una maratónica sesión, Diputados debate proyecto de legalización del aborto

Mensaje conciliador en el inicio del debate

Seguí la sesión en vivo

De acuerdo a: el sector "verde", transversal, asegura que ya tiene los votos suficientes para lograr una mayoría, que no sería demasiado holgada., a través de monitores gigantes colocados en avenidas aledañas al Congreso., con pañuelos y barbijos celestes.La sesión especial comenzó con la presencia de 105 diputados presentes y 45 conectados de manera remota, y pese a que los muchos de los discursos tuvieron un tono enérgico y pasional, no se recreó el clima de confrontación que tuvo el debate de 2018.Con un mensaje conciliador, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, inauguró el debate con un llamado a evitar descalificaciones entre los "verdes" y "celestes", y a "no perder de vista ni el respeto ni la capacidad de escuchar a los otros" durante la jornada.Luego, el tigrense se retiró del recinto para recibir en su despacho a los ministros de Salud, Ginés González García, de las Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Seguridad, Sabina Frederic; a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; a la directora de ANSeS, Fernanda Raverta; y al presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública en Diputados, Pablo Yedlin.Durante el transcurso del debate, se fue develando el sentido del voto de algunos diputados que aparecían como "indecisos" en la previa.Por ejemplo, la ex gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci se presentó en su banca envuelta en el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto Legal, mientras que Francisco Guevara confirmó que también votará a favor de la iniciativa.La sorpresa la dio la misionera del Frente Renovador de la Concordia Flavia Morales, quien en 2018 había votado en contra y modificó en 180 grados su postura dos años después: votará a favor.En cambio, la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, quien se había abstenido en 2018, informó que votará en contra al igual que los otros tres diputados de Córdoba Federal.En primer lugar, la santafesina Lucila Lehmann pidió aplazar el tratamiento hasta después del 6 de enero de 2021, a raíz de la cercanía de las fiestas de fin de año, sensibles a la tradición cristiana; y después el bonaerense Javier Campos reclamó someter la discusión a una consulta popular.Como miembro informante del Frente de Todos, Cecilia Moreau fue la encargada de abrir la ronda de discursos y afirmó que iniciar la discusión un 10 de diciembre es una "fecha simbólica" para "conquistar un nuevo derecho".A su entender, el proyecto "viene a ofrecer una respuesta concreta a un problema de salud pública y estructural que existe" en la Argentina.En representación de la postura de rechazo, la primera en exponer fue la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), quien insistió en que el embrión ya conforma un organismo vivo y no solamente un conjunto de células."Nosotros nos la jugamos. No somos tibios. Defendemos lo que queremos. Defendemos la vida. La prueba más contundente no es jurídica, ni científica, ni siquiera ética: es el amor de la madre y el hijo que lleva adentro.", afirmó.Un momento de tensión se vivió cuando la santafesina del Frente de Todos Vanesa Massetani apuntó de forma desafiante contra los funcionarios del Gobierno que habían llegado a la Cámara baja para respaldar el proyecto."Ningún funcionario va a decirme lo que yo voy a hacer, fueron elegidos a dedo, a mí me eligió el pueblo", fustigó, dejando atónitos al resto de los diputados. Sin nombrarlo, cuestionó al ministro González García por definir al embrión como un "fenómeno"."A veces resulta gracioso escuchar a expositores y funcionarios, el esfuerzo dialéctico que tienen que hacer para no llamar a las cosas por su nombre", recriminó.Otra intervención saliente fue la de la diputada "verde" Adriana Cáceres (PRO), quien reveló que se encuentra embarazada de 19 semanas después de buscarlo durante años."Es un embarazo sumamente deseado, buscado por años, donde con mi marido tuvimos que transitar momentos difíciles, incluidos abortos naturales", relató, y concluyó con una consigna: "La maternidad será deseada o no será"."Con la billetera están comprando diputados oficialistas, me frustra saber que estén dando vuelta diputados", denunció."Esa marea (verde) de la que hablan es un simple charquito", chicaneó, al cuestionar a los militantes a favor del aborto.Integrante de la comunidad evangélica, Rezinovsky agregó: "Yo no voy a hablar desde la religión, aunque bien podría hacerlo, pero si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la Constitución".Yedlin (Frente de Todos) comenzó su discurso agradeciendo al presidente Aberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner "por enviar al Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de los mil días".El diputado tucumano advirtió que "decenas de miles de mujeres en la Argentina son internadas todos los años por complicaciones de abortos".El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también defendió el proyecto al sostener que "es el Estado el que debe proteger el derecho de las mujeres y de los cuerpos gestantes de elegir cuando desear una maternidad, cuando tener hijos, cuando planificar nuestras familias, en definitiva, tomar elecciones responsables"."Creo en la ampliación y reconocimiento de derechos. Por eso mi voto es a favor. A favor de saldar la deuda de la democracia con las mujeres y las personas con capacidad de gestar", expresó.

¿Cómo quedó el proyecto?



Otros aspectos clave del proyecto



El dictamen de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) recibió hoy algunos cambios durante la última jornada de tratamiento en la Cámara de Diputados, pensando especialmente en el trámite que tendrá en el Senado si, como se espera, la iniciativa llega allí con media sanción.Las modificaciones se produjeron en el artículo 8 sobre personas menores de edad, en el artículo 10 sobre objeción de conciencia y se agregó el artículo 11 sobre esta misma temática y las obligaciones que deben cumplir los efectores de salud en relación a las prácticas de abortos.Sobre la objeción de conciencia, en el texto original se obligada a los efectores de salud a garantizar el aborto en el caso de que una persona gestante así lo requiriese.El artículo 11, deja sin efecto esa cuestión aunque obliga a aquellos efectores "que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia" a "disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó"."En todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica conforme a las previsiones de la presente ley. Las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado de la paciente quedarán a cargo del efector que realice la derivación".A propósito de las personas gestantes menores de 16 años con embarazos no deseados que decidan abortar, se requerirá su consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus padres, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que "la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales".El proyecto original preveía que adolescentes de entre 13 y 16 años contaban con capacidad suficiente para prestar el debido consentimiento sin el aval de los padres, y solamente exigía el consentimiento y asistencia de los padres para las menores de 13 años.El artículo 26 del Código Civil estipula que "el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física".Sin embargo, aclara que "si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores" y que "el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico".- Consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.- El aborto se permitirá hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.- Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de saludo con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.- Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.- El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.- Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.- Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo.Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.- El Estado tienen la responsabilidad de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.- Se modifica el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 85. - El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante.2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86".- El artículo 86 quedará redactado así: "No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional".