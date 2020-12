Fernández aseguró que se logrará "plena estabilidad" al acordar con el FMI

Foto: Archivo

"Hemos controlado la situación", aseguró el mandatario y confió: "Ese tiempo lo superamos", en referencia al temblor cambiario que llevó el dólar blue a 195 pesos a fines de octubre, en medio de presiones para devaluar.



De ese modo, enfatizó: "Hubo una batalla mediática y otra de los mercados. Pudimos contener la presión sobre los mercados, actuando directamente".



"Le pusimos el pecho a las balas y lo fuimos resolviendo", remarcó Fernández, en declaraciones al canal C5N, y evaluó: "Vamos a lograr una plena estabilidad en cuanto tengamos un acuerdo con el FMI".



Al respecto, consideró: "Estamos discutiendo algunos puntos que son complejos. Por ejemplo, el tema inflacionario, el déficit fiscal, que nos preocupa".



"No queremos comprometernos a hacer cosas que no podemos cumplir", apuntó y puntualizó que su gestión quiere evitar que ello "se convierta en un costo que deban pagar los más débiles".



El Jefe de Estado también se refirió a la suba de precios y reconoció: "Todavía tenemos una inflación alta".



En ese sentido, señaló que el objetivo es bajarla "cinco puntos por año".



"La inflación es un problema a resolver", admitió Fernández, quien también manifestó que buscará en 2021 que el poder adquisitivo "se recomponga en términos reales alrededor de 4 puntos".



Destacó, sin embargo, que "en plena pandemia" logró bajar "20 puntos la inflación que dejó (Mauricio) Macri".



Al ser consultado respecto de la posibilidad de otorgar un bono a los jubilados, indicó: "Estamos viendo".



Con referencia a los datos difundidos por la UCA sobre pobreza infantil, dijo que "a nadie le gusta tener un 10 por ciento de indigencia".



"No es que la Argentina entró en crisis. Acá se cayó todo el mundo", enfatizó Fernández.



De cara al descongelamiento de tarifas, aclaró que no quiere que "se convierta en un festival de ganancias de las empresas".



"Hemos podido conocer quién es quién gracias a la pandemia", resaltó el Presidente, quien analizó: "Hay un universo de gente que puede pagar una tarifa razonable, que se ajuste razonablemente. No una tarifa dolarizada".



