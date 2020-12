Alberto Fernández y Cristina Fernández encabezaron un acto en la ex-ESMA

El presidente Alberto Fernández habló en la ESMA al cumplirse un año de su gestión y al encabezar un acto al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos. El mandatario dijo que "es un día especial" y repasó la importancia de recuperar la Memoria, Verdad y Justicia tanto en su gobierno, como lo fue la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández.



"Venimos a premiar estas mujeres valiosas" dijo Alberto Fernández y remarcó que "cada una de ellas en su vida enfrento la tragedia de perder lo más querido pero ante semejante dolor nunca bajaron los brazos", dijo y recordó que "lucharon para que los argentinos tengamos Memoria". "Querían que la Verdad se conozca y que los responsable tengan Justicia, en la mayor tragedia de la Argentina".



El presidente Alberto Fernández se comprometió esta tarde a seguir con la entrega del premio Azucena Villaflor que comenzó el exmandatario Néstor Kirchner, el cual había estado suspendido durante los últimos años, y afirmó que el Gobierno quiere "un país que no olvide, que busque justicia y busque la verdad".



"Si logramos eso, seremos una sociedad mejor", agregó. "Por extraño designio del destino tengo que culminar lo que hizo Néstor y Cristina" expresó Alberto Fernández quién se diferenció del gobierno macrista al sostener que "esto no se hizo por 4 años" y dijo que algunos creen que el reencuentro "pasa por olvidar el pasado".



Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó esta tarde que la ex ESMA es un "lugar emblemático" de este gobierno y de los argentinos y recordó que acompañó al expresidente Néstor Kirchner un 24 de marzo a ese edificio y también que mujeres de cooperativas víctimas de violencia y pobreza trabajaron en la recuperación del establecimiento.



"Ahora hay otros derechos humanos que tenemos que venir a reparar" dijo la presidenta del Senado y convocó a la dirigencia a que haga "cada día un poco mejor" la vida de la gente. Cristina también le dedicó una parte del discurso a Alberto Fernández de quién dijo "tiene una tarea muy dura porque a la pandemia de la economía macrista le sobrevino esta pandemia".



Sobre el futuro dijo que "hay que trabajar contrarreloj" debido a la situación epidemiológica y los procesos de vacunación, así como lo fue para restaurar la estructura sanitaria. "Trabajemos todos y todas en volver a darle certezas a los argentinos porque el día de mañana va a ser un poco mejor que el anterior" cerró.