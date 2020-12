El Senado entrerriano prorrogó las sesiones ordinarias

Foto 1/2 Foto 2/2

Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) y Francisco Morchio (Gualeguay- Cambiemos), en virtud de lo dispuesto en el Artículo 106º de la Constitución Provincial. Se dio sanción definitiva y media sanción a varios proyectos de los Legisladores y Legisladoras con despachos de comisiones, y además ingresó y fue derivado a comisión, el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Consenso Fiscal suscripto el pasado 4 de diciembre entre la Provincia y la Nación.



Se desarrolló este jueves la 17º sesión ordinaria del 141º Período Legislativo de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, en el marco de un debate presidido desde el Recinto por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Laura Stratta, quien estuvo acompañada por los presidentes de las dos bancadas legislativas, además de Horacio Amavet, Jorge Maradey, Daniel Olano y Marcelo Berthet, en tanto que el resto de las y los senadores asistieron a la sesión mediante videoconferencia. La asistencia técnica corrió por cuenta del secretario y prosecretario de la Cámara, Lautaro Schiavoni y Leonardo Centurión respectivamente.



Tras el izamiento de la bandera y la aprobación de las actas respecto a la sesión anterior y el acta definido en la reunión de Labor Parlamentaria, se dio comienzo al debate legislativo.



Prórroga de sesiones ordinarias



Los senadores aprobaron un proyecto de Resolución de autoría de los senadores Armando Gay y Francisco Morchio, por el que se prorrogan las Sesiones Ordinarias del 141º periodo legislativo hasta el 14 de febrero de 2021, en virtud de los dispuesto en el Artículo 106º de la Constitución Provincial.



Media sanción



Se dio media sanción sobre tablas a una serie de proyectos: en primer lugar el que declara Zona de Reserva Exclusiva para la Pesca Deportiva el "Arroyo La Ensenada", desde su desembocadura en el Río Paraná hasta su límite con el camping "Monte Verde".





El texto fue tratado en forma conjunta y despachado favorablemente por las Comisiones de Legislación General y de Producción, y fueron los titulares de ambos cuerpos quienes pidieron la palabra para solicitar el acompañamiento del proyecto. La senadora Claudia Gieco, impulsora además del texto, y titular de la Comisión de Legislación General dijo que el espíritu del mismo es "avanzar en una iniciativa que pueda servir de resguardo de nuestra fauna acuática, en particular en la zona delimitada en el articulado del proyecto".



Le siguió en su alocución el senador Francisco Morchio titular de la Comisión de Producción quien recordó que después de aprobar un proyecto en el mismo sentido referido a la reserva de pesca deportiva en el Río Gualeguay, afirmó que es éste "el segundo proyecto que vamos a dar media sanción poniendo especial cuidado en los cuerpos de agua que reproducen las especies de interés deportivo para la provincia".



Se dio media sanción además al proyecto de Ley de autoría del senador Armando Gay y de los senadores Olano, Fuertes Kloss, Amavet, Maradey, Berthet, Genre Bert, Santa Cruz y de las Senadoras Gieco, González, Miranda y Maidana, por el que se modifican artículos de la Ley Nº 10.027 (Régimen Municipal). EXPEDIENTES Nºs. 13.822, 13.823, 13.792, 13.775, 13.776, 13.777, 13.778, 13.779, 13.780 Y 13.781 Unificados.



Sobre el mismo tomó la palabra Gay quien además de explicar el por qué de la unificación de los proyectos, expresó su anhelo de que las reformas planteadas en el proyecto sean útiles para los gobiernos locales. "Buscamos agilizar, darle armonía, mejoramiento a las normas para que eso se refleje en la ejecución de la gestión municipal", afirmó.



Obtuvo media sanción por otro lado, el proyecto del senador Juan Carlos Kloss con despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por el que se crea el Fondo Especial de Emergencia (FEE), por catástrofes o desastres que se produzcan o puedan producirse en el territorio entrerriano, sean de origen natural o antrópico.



Tomó la palabra el presidente de esa comisión Amilcar Genre Bert quien al solicitar el voto de sus pares, indicó que "este proyecto lo que prevé es crear un marco que le permita al gobierno provincial contar con las herramientas necesarias para poder enfrentar estas situaciones". Y en referencia a las autoridades municipales y comunales entendió que brindará "una instancia administrativa y un mecanismo administrativo que les permita contar con una respuesta y con una gestión más dinámica que redunde en una solución de inquietudes de manera más pertinente".



El autor del proyecto Kloss, aclaró a su turno que este fondo no crea ningún gasto y afirmó que "tiene una mirada y un fin social para darle las herramientas al gobernador que pueda utilizar ese fondo y si no lo ocupara, al finalizar el año lo tiene que asignar en un 50 por ciento para Desarrollo Social y lo restante a Ministerio de Salud".



En otro orden, se aprobó y pasó a Diputados el proyecto con Despacho de la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, de autoría del senador Marcelo Berhet y de los senadores Jorge Maradey y Horacio Amavet, por el que la Provincia de entre Ríos adhiere a la Ley Nacional Nº 27.553 de -tele asistencia y recetas electrónicas o digitales.



Al respecto, Berthet sostuvo que "las nuevas tecnologías proveen herramientas que agilizan la vida diaria" y para que éstas puedan ser utilizadas "en toda su potencialidad, es necesaria la actualización de varios conceptos jurídicos". En tanto que el senador Jorge Maradey, al pedir también el voto de sus pares para acompañar el texto, también aludió a esa misma necesidad y a la de "adaptarse a los desafíos tecnológicos y se generen mejores condiciones para acceder a una salud de calidad tanto en el ámbito público como privado".



Por otro lado se dio media sanción y vuelve a Diputados un proyecto de la ley de autoría de los diputados Jorge Monge y Juan Carlos Darrichón, ambos mandato cumplido, por el que la provincia de Entre Ríos adhiere a la ley nacional Nº 27.231 por el que se regula, fomenta y administra el desarrollo sustentable de la acuicultura.



También se dio media sanción al proyecto de ley de la senadora Gieco por el que se declara Área Natural Protegida, dentro de la categoría de "Reserva de Usos Múltiples" a una fracción de cincuenta hectáreas de propiedad del Superior Gobierno de Entre Ríos, ubicada en la localidad de Las Cuevas, Diamante. "Es tarea fundamental preservar y conservar nuestro patrimonio entrerriano para bregar por un medio ambiente sano", aseveró la legisladora sobre lo que motivó el proyecto.



En otro orden se aprobó con modificaciones y por ende vuelve en revisión a la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de autoría de la diputada Moreno y de las diputadas Cora, Farfan, Ramos, Rubattino, Toller y de los Diputados Loggio, Cáceres José, Cáceres Reynaldo, Castrillón, Cosso, Giano, Huss, Kramer, Lara, Navarro, Rebord, Solanas y Zavallo en revisión, por el que se crea el Régimen para el acceso seguro e informado al Cannabis con fine médicos, terapéuticos y paliativos del dolor. Esta iniciativa llega al recinto con despacho de la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción. Maradey, al referirse a la iniciativa, puso de relieve que la misma llegó del Senado aprobada por unanimidad por Diputados, "lo que no es un dato menor", dijo y consideró el texto como de "vanguardia" que regula "una realidad concreta" que "reconoce el autocultivo, el cultivo para terceros, el cultivo comunitario" y "habilita un registro de farmacias autorizadas a comercializar formulaciones magistrales realizadas en base de cannabis".



"La salud es un derecho humano fundamental, esencial", asentó luego y habló de la soberanía sanitaria que significa "desarrollar y propiciar un acceso a la salud colectiva, mejorar el acceso, bregar por un sistema de salud más justo y equitativo bajo el paraguas de la justicia social", aseveró.



Sanción definitiva



Fue aprobado y enviado para su promulgación el proyecto por el que se autoriza al Ejecutivo a aceptar la donación ofrecida por el Estado Nacional mediante Ley Nº 26.703 de un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná, con destino al funcionamiento de la Escuela Nº 100 "Puerto Nuevo". Como miembro informante la senadora Gieco puso de relieve que la institución educativa referida "es la única del país destinada a la formación para construcciones navales".



También se sancionó la iniciativa con despacho de la Comisión de Legislación General por la que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 10.503 -construcción e instalación- de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de la ciudad de Concordia. "Los vecinos de Concordia lo necesitan" argumentó la senadora Gieco al respecto y seguidamente el senador por ese departamento, Armando Gay, tras brindar detalles e información catastral sobre el proyecto, sostuvo que el mismo "se enmarca en un plan integral de saneamiento para toda la costa del río Uruguay para una mejora ambiental sustancial y que permitirá extender a zonas aledañas del casco urbano como Benito Legerén y Villa Adela, la red troncal de cloacas, lo que contribuye notablemente a la mejora ambiental del saneamiento del río Uruguay".



Otro proyecto aprobado es el que se autoriza al IAPV a donar a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, tres inmuebles de su propiedad, con destino a espacios verdes y calles públicas del "Grupo habitacional Concepción del Uruguay 134 viviendas".



Sobre este asunto, la senadora Gieco trajo a colación que por el mismo "no hubo disidencias en el despacho favorable" y pidió el voto de sus pares.



Se aprobó también el texto con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del proyecto de Ley del Superior Tribunal de Justicia en revisión, por el que se autoriza al mismo a disponer de los intereses generados por los fondos existentes en cuentas judiciales de aquellos.



Sobre este punto tomaron la palabra los senadores Rubén Dal Molín y Genre Bert. El primero, tras brindar algunas consideraciones sobre el proyecto, pidió el acompañamiento de sus pares, y aclaró que "no son todos los fondos judiciales sino que de cuantas con ciertas características".



Genre Bert en tanto, detalló sobre la facultad que se le está otorgando al Poder Judicial respecto de esos fondos, resaltó que sobre el proyecto se dictaminó "por unanimidad" y dio cuenta de que con esta iniciativa "se fortalece al Poder Judicial". Con ese criterio, solicito el voto de sus pares en el debate.



Gay también tomó la palabra para referirse a este tema y puso de relieve que este texto "iniciado por el Poder Judicial" "marca el camino en cómo podemos ir generando una agenda legislativa con otros poderes del Estado y esto consolida una forma de trabajo, que basada en respeto y diálogo con otros órganos de gobierno, se puede bregar por soluciones superadoras que a la larga terminan primando el interés general que nos debemos en una gestión de gobierno".



Se aprobó además el proyecto de ley de la diputada Paola Rubattino por el que se prohíbe en la Provincia de Entre Ríos la exhibición, oferta, publicidad y/o promoción de alimentos y bebidas ultraprocesados, a una distancia no inferior a cinco metros de las filas o líneas de cajas registradoras, acceso y salida de supermercados, con el objeto de disminuir la prevalencia o incidencia del sobrepeso, obesidad y diabetes.



Y además, quedó sancionado y pasa al Ejecutivo para su promulgación también, el proyecto con despacho de la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, de autoría de la Diputada Ramos y del Diputado Cáceres Reynaldo en revisión, por el que se aprueba el Plan Rector de Lucha contra el Mosquito Aedes Aegypti, para la prevención de dengue, zika y chikungunya.



Consenso Fiscal



En otro orden, por pedido del senador Gay, se aprobó una moción de preferencia para tratar en la próxima sesión, con o sin dictamen de comisión, el Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Consenso Fiscal suscripto el 4 de diciembre de 2020, por el Gobernador de la Provincia junto a otros Gobernadores y Gobernadoras, con el Sr. Pte. de Nación Argentina, que introduce modificaciones a los compromisos asumidos por el Estado Nacional, las Provincias y la CABA en los Consensos Fiscales celebrados en 2017, 2018 y 2019.



Homenajes



Quien hizo uso de la palabra en el turno de los homenajes, fue el senador Berthet quien lo hizo para recordar el día de los Derechos Humanos que se conmemora hoy 10 de diciembre. "El día de los Derechos Humanos se conmemora el día que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la declaración universal de los derechos y proclamó sus principios como un ideal común para todos los pueblos y naciones y esta fecha, agregó, está ligada indefectiblemente a nuestra historia de recuperación de la democracia. Se cumplieron 35 años de la sentencia del juicio de aquel nunca más que el pueblo argentino estableció como un punto de no retorno a las intervenciones militares que asolaron nuestra historia y que durante 1976 y 1983 instauraron el terror desde el Estado".



"Nuestro país es ejemplo en el mundo por la lucha por los DDHH por las madres las abuelas y demás organismos nos enseñan y nos recuerdan la importancia sobre el debido respeto y a los DDHH", acotó para subrayar que este día "nos brinda una oportunidad a todos y todas de renovar ese espíritu de larga lucha por los derechos, la dignidad la memoria y la justicia; de movilizarnos contra viejos desafíos y que para nosotros las y los legisladores no debe ser otra cosa que la ampliación de derechos para nuestro pueblo".