Casaretto sobre el aborto: "Mi voto es a favor de la ampliación de derechos"

La Cámara de Diputados, este jueves comenzó a tratar en una sesión especial los proyectos de legalización del aborto y del "Plan de los 1000 días" que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida.Sobre esta cuestión, el diputado por el Frente de Todos, Macerlo Casaretto, dijo aque "mi voto es a favor de la ampliación de derechos de la sociedad argentina".En este sentido, indicó que estos proyectos "forman parte de los derechos que la sociedad va conquistando a través de los movimientos políticos y sociales, y que finalmente se termina receptando en el Congreso de la Nación"."Con el proyecto de los Mil Días tratamos que la mujer que voluntariamente quiera quedar embarazada tenga todas las asistencias necesarias. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, le damos un esquema jurídico para que se realice en el marco del sistema de salud y no de manera clandestina", resaltó Casaretto.En esta oportunidad, el diputado recordó la ley de matrimonio igualitario y dijo que "ciertos sectores manifestaban que iba a haber una serie de alteraciones en la sociedad y eso no fue así, consideramos un derecho, pero eso no significó que todo aquel que no quiera hacerlo lo realice, esto es lo mismo (referido al la interrupción voluntaria del embarazo)"."Cuando dentro de años veamos cual fue la variación de interrupción voluntaria del embarazo nos vamos a encontrar con que la ley no alteró mayormente eso, sino que les da protección a las mujeres", culminó.