Acuerdo con Rusia: "El primero que se va a dar la vacuna soy yo", dijo Fernández

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana la firma del contrato con Rusia por la provisión de vacunas y explicó que "entre enero y febrero" el país va a contar con "las dosis para vacunar a 10 millones de personas". Informó que en los próximos días viajarán a Rusia funcionarios argentinos. Además, afirmó: "No tengo dudas de la calidad, voy a vacunarme antes que nadie"."Poder contar con un contrato que dice en qué momento llegarán las vacunas es una gran tranquilidad", resaltó el mandatario nacional en Casa Rosada junto al ministro de Salud, Ginés González García.El mandatario afirmó que el país contará con "600 mil dosis de vacunas contra el coronavirus para vacunar a 300 mil personas antes de fin de año". Asimismo, expresó que llegarán dosis para vacunar a 5 millones de personas en enero y en febrero se llegará a 10 millones de argentinos vacunados.Además, Argentina tendrá "preferencialidad" para poder vacunar en marzo a otras 5 millones de personas, "por si el resto de las vacunas atrasan su llegada al país"."Vamos a darles inmunidad a los que más riesgos tienen", dijo el mandatario al resaltar que "hay que seguir cuidándose. La vacuna es un paso muy importante", expresó y adelantó que la aplicación de dosis "no terminará en marzo".Y añadió: "Este es el tercer contrato que la Argentina firma. El primero fue con AstraZeneca de la Universidad de Oxford, el segundo con Covax, que es una dependencia creada por las Naciones Unidas, y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano" de Rusia.El jefe de Estado agradeció especialmente al "Fondo Soberano Ruso por la forma diligente y rápida con la que pudo negociar con nosotros este acuerdo que, vuelvo a repetir, es muy importante para la Argentina y que nos permite acceder a la vacuna al mismo tiempo que el mundo central"."Quiero agradecer también al presidente Putin porque se ocupó personalmente de ayudar a que esto ocurra", indicó el mandatario y pidió "un llamado a la reflexión a todos los argentinos" para que "entendamos que estas vacunas nos van a permitir vacunar a las personas en riesgo antes que a nadie, que son un total de alrededor de 13 millones de personas".Fernández hizo un "llamado a la reflexión" ya que el virus sigue circulando y deben mantenerse los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad. "No sabemos de dónde nos van a proveer las vacunas de origen ruso, el compromiso lo ha tomado el oferente, ellos nos dirán dónde tenemos que ir a buscar la vacuna", señaló.También llamó la atención sobre el hecho de que "la vacuna no ha resuelto la pandemia, y hay que prestar especial atención a lo que está pasando en los países vecinos y en Europa. No hemos resuelto el problema porque el riesgo sigue potenciándose", y reiteró el pedido a la población para que mantenga las medidas de cuidado.En tanto, el titular del Ministerio de Salud informó que funcionarios de su cartera ya están trabajando en todas las provincias con las autoridades locales y aseguró: "Nunca en la historia hubo una vacunación tan masiva y amplia. Esta sola va a ser de 60 millones en el primer semestre, lo que es un desafío logístico, operativo y de programación de una magnitud no conocida"."Estamos trabajando muy fuertemente en eso, mientras ganamos tiempo" indicó, y anticipó: "Vamos a mejorar los tiempos con el equipo técnico que está yendo a Rusia para tener la disponibilidad" de la vacuna "cuanto antes".González García, sostuvo: "Las primeras van a venir de Rusia, pero la producción a escala va a venir de Asia".El presidente Alberto Fernández afirmó este mediodía que será "el primero" en darse la vacuna rusa Sputnik V porque no tiene "dudas de su calidad"."Cuando esa vacuna esté aquí, el primero que se va a dar la vacuna soy yo, porque no tengo ninguna duda de su calidad", resaltó el mandatario nacional.Al anunciar el contrato para la provisión de la vacuna rusa, señaló: "Me la voy a dar antes que nadie, para que nadie tenga miedo".