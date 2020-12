Fernández: "No hicimos todo lo que esperabas, pero sí lo que no podía esperar"

Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar.



Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas. pic.twitter.com/TDo0bKFPIg — Alberto Fernández (@alferdez) December 10, 2020

Al cumplir su primer año de gestión, el presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Gobierno "no hizo todo lo que se esperaba, pero sí lo que no podía esperar", en alusión a las complicaciones que generó la pandemia de coronavirus."Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas", afirmó el jefe de Estado en un video que compartió desde su cuenta de Twitter.El mandatario enfatizó que este año a pesar de la crisis sanitaria "el país volvía a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer con la gente adentro".En otro de los pasajes del mensaje, Alberto Fernández aseguró que "es difícil" que se vuelva a vivir "un año como el 2020".Y concluyó: "Llamamos a las cosas por su nombre, entre todos y todas logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal".