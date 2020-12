El gobierno "está terminando la reglamentación" de la Ley de Góndolas

"Nosotros estamos terminando la reglamentación de la ley de góndolas y tenemos expectativas", dijo jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



Al ser consultado sobre cómo avanza la inflación, Cafiero respondió: "El abordaje que se hace (sobre el tema precios) siempre es complejo e integral. La ley de góndolas puede aportar una parte parte".



Cafiero no precisó cuándo podría salir la reglamentación para que la ley empiece a ser aplicada en los supermercados de la Argentina.



El funcionario destacó que los acuerdos de precios generan otras herramientas para la fiscalización, como el plan Precios Cuidados en el que con la aplicación "el ciudadano mismo puede ayudar" al control.



También dijo que el golpe que le dio la pandemia a la actividad económica en la Argentina y en el mundo hizo que aumente la pobreza y la desigualdad.



Y aclaró: "Contra eso, nosotros no somos observadores. Acá hubo muchos años en los que los dirigentes políticos se dedicaban a casi a ser panelistas y observadores de la realidad. Nosotros nos involucramos y empezamos a desarrollar las herramientas de política pública para dar vuelta esta historia".



Cafiero se refirió al punto de partida, hace un año, del Gobierno e indicó que la crisis de balanza de pagos de 2018 y 2019 arrojó un crecimiento muy fuerte sostenido de la desocupación, la pobreza, el cierre de empresas y la destrucción de capital humano que ahora se está intentando revertir.



A eso se sumó el ajuste implementado por la gestión de Mauricio Macri a partir de la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo el funcionario.



Según Cafiero, Macri dejó "un estado fundido y defaulteado. Habían endeudado al país y encima no pudieron cumplir con esos compromisos de deuda".



A partir de ahí, el gobierno del Frente de Todos se dedicó a "reestructurar un Estado presente al que le tocó tempranamente dar respuesta ante la pandemia, para la que no había manual en todo el mundo".



"Todo este primer año de gestión quedará signado en la memoria de los argentinos como el año de la pandemia. En 45 días se tuvieron que crear programas como el IFE y el ATP para dar respuestas que no podían esperar", sostuvo.



Y agregó: "Lógicamente nos duelen los números (de pobreza e indigencia), nos duelen las realidades de los argentinos y argentinas, es parte de nuestra agenda, es parte del cambio de prioridades que propusieron Alberto y Cristina el año pasado".