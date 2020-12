"Nuevamente en el Congreso argentino se debate una cuestión trascendental en la vida de todas las personas, en relación a la decisión de la interrupción o no de un embarazo, y se realiza en el Día de la Democracia", valoró ala titular del programa provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt, al destacar que la discusión en torno al proyecto de ley sobre aborto "atraviesa nuestras sensibilidades, convicciones y creencias"."Se plantea un fuerte debate en nuestra sociedad, el que estamos dando en forma respetuosa pese a las posiciones encontradas", recalcó al sentenciar que "la interrupción voluntaria de un embarazo debe legalizarse en Argentina".En relación a las modificaciones que introduce el proyecto, refirió "el aborto voluntario hasta las 14 semanas", cuestión que para Grimalt "es discusión que está saldada porque se dio en 2018". Y agregó: "Se empalma con la ley de aborto por causales cuando corre riesgo la vida o la salud de las mujeres; o en caso de violación, porque si no hay que tener una causal para solicitar una interrupción".Respecto a la edad, explicó que "para el caso de las niñas y adolescentes menores a 16 años, eso está de acuerdo a lo que indica el Código Civil y Comercial en el artículo 26 que habla de la autonomía progresiva". "Y el proyecto sugiere que vayan acompañadas por un referente afectivo", agregó.Y sobre la objeción de conciencia, Grimalt reconoció que es "es un tema polémico". "Atendiendo las situaciones partículas de las personas en relación a sus convicciones morales y religiosas es que se introduce la objeción de conciencia", comentó.Asimismo, destacó que, junto a la ley de aborto, se discute la ley de los 1.000 días de protección a la mujer o las personas con capacidad de gestar embarazadas "para acompañarlas en caso que quieran seguir con el embarazo".Finalmente, la funcionaria provincial sostuvo que "la ley de divorcio, de matrimonio igualitario y la legalización voluntaria son para incorporar derechos para que las personas dejen de sufrir, porque detrás de la persona que toma de la decisión de interrumpir un embarazo hay una angustia y un sufrimiento que el Estado no puede dejar a la deriva, son muertes maternas evitables que en la estadística son números fríos, pero cuando están en frente son de carne y hueso".Agrupaciones pro-aborto concentrarán a partir de las 18.30hs en Plaza Masilla, donde se esperará el resultado del debate, con distanciamiento y uso de barbijo.