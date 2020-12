Alberto Fernández cumple un año como Presidente: sus principales medidas

Una a una, las medidas centrales adoptadas por el presidente Alberto Fernández durante su primer año de su gobierno.



- Se pone en marcha el "dólar solidario" (26 de diciembre): El Gobierno promulgó la Emergencia Económica, un conjunto de medidas entre las que se estableció un recargo del 30% a la compra de moneda extranjera, incluidos los cheques de viajero y gastos de viajes en el exterior.



- Aumento "solidario" (4 de enero): El Gobierno estableció un incremento salarial por decreto para los trabajadores del sector privado por 4.000 pesos.



- Anuncio de la cuarentena (19 de marzo): El Presidente anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país hasta el martes 31 de marzo (en su primera etapa y luego renovada en periódicas ocasiones), con el objetivo de frenar el avance del coronavirus, días después de que se conocieran los primeros contagios en el país. En compensación frente al parate de la economía que conllevaba la medida, las semanas siguientes se anunciaron programas de asistencia económica, como el ATP (abono de la mitad de los salarios de empresas privadas) y el IFE, entre otros.



- Expropiación de Vicentin (8 de junio): El Presidente dispuso la intervención de la empresa agroexportadora Vicentin, una de las más grandes del país en ese sector, y envió un proyecto para su expropiación por la grave situación económica generada por una supuesta mala administración y las deudas que la pusieron al borde de la quiebra, con el Estado como principal acreedor. El plan desató duras críticas del campo y la oposición, incluyendo movilizaciones, por lo que finalmente el Gobierno no avanzó y desistió con la expropiación.



- Presentación de la reforma judicial (30 de julio): El mandatario anuncia el proyecto de reforma judicial, que en su punto central plantea la creación de un nuevo fuero Federal Penal a partir de la unificación del actual fuero Federal con el Penal Económico, que prevé la creación de 23 nuevos juzgados. Tiempo después la vicepresidenta Cristina Kirchner se desentendió de la iniciativa, afirmando que esa no era la reforma que impulsaba ella. A fines de agosto tuvo sanción del Senado pero luego quedó demorada en Diputados, donde el oficialismo, en caso de reactivar su tratamiento, deberá esforzarse para reunir los votos necesarios y aprobarla ante el rechazo opositor.



- Anuncio del acuerdo por la deuda (4 de agosto): Luego de meses de negociación a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, el Gobierno llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con tres grupos de acreedores para canjear 66.300 millones de dólares de títulos emitidos en el extranjero. La renegociación alcanzó al 99% de los acreedores, lo que le permitirá al país un ahorro de 37.700 millones de dólares y bajar la tasa de interés del 7% al 3,07%.



- Quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires (9 de septiembre): Tras jornadas de alta tensión por protestas salariales de la Policía Bonaerense, que incluyeron una marcha frente a la Quinta de Olivos, Alberto Fernández anunció la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires. El mismo se financia con un punto de coparticipación que se le quita a la Ciudad, equivalente a unos 35.000 millones de pesos, lo cual desató críticas de la gestión porteña.



- Se suma el "impuesto PAIS" al "dólar solidario" (16 de septiembre): Ante la caída de reservas, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, comunicó que la AFIP impondrá un recargo del 35% de impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales para la compra del dólar ahorro y que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se incluirán en el cupo de US$ 200 mensuales.



- Funeral de Maradona en la Rosada (26 noviembre): El Gobierno dispuso organizar -en acuerdo con la familia del astro- un masivo funeral en la sede gubernamental para despedir al "Diez", que terminó en incidentes y pases de factura entre Nación y Ciudad por la responsabilidad en la represión y los incidentes generados en las inmediaciones y dentro de la Casa Rosada.