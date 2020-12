Establecieron la fecha límite para que estudiantes completen el trámite de becas

El Instituto Becario informó que los estudiantes que no pudieron finalizar su trámite de beca, en cualquier nivel, tienen tiempo de hacerlo hasta el 18 de diciembre. En caso de resultar beneficiarios recibirán el pago en forma retroactiva correspondiente a todo el calendario.



El organismo provincial indicó que "brinda la posibilidad de completar y finalizar la solicitud de beca a los estudiantes que por diferentes motivos no pudieron hacerlo en función del aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzó en marzo de este año a raíz de la pandemia por Covid-19".



El trámite se realiza completamente a través de la web del Instituto (www.instotutobecario.gov.ar) en el sistema online. Allí el estudiante debe cargar la documentación requerida que en su momento no pudo retirar de los establecimientos educativos debido a la pandemia, y con ello finaliza la inscripción.



Al respecto, el director ejecutivo del Becario, Sebastián Bértoli, expresó que, debido a que los establecimientos educativos estuvieron cerrados, en muchos casos no han podido finalizarse los trámites es porque los estudiantes no pudieron retirar la documentación correspondiente.



"El espíritu del Instituto es acompañar a los estudiantes, y en ese sentido nos hemos reinventado a través de la virtualidad y de todos los canales de comunicación que generamos para que los jóvenes sigan sintiendo el acompañamiento del gobierno provincial", expresó el titular del organismo.



Informó luego que "hasta el viernes 18 de diciembre a todos los chicos que iniciaron el trámite, le damos la posibilidad de que puedan finalizar su beca antes de fin de año, que es lo que el sistema permite". Explicó que, tras la finalización de la inscripción por parte del estudiante, desde el Becario se realiza la evaluación y "en el caso que corresponda otorgaremos la beca con el pago retroactivo a mayo que es el cronograma que tenemos, en el caso del nivel secundario, en cambio el pago a los beneficiarios del nivel superior comienza en agosto", aclaró Bértoli.