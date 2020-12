En Paraná, entregaron aportes a más de treinta instituciones deportivas

El programa Aportes de Emergencia para clubes entrerrianos es una herramienta de apoyo para que las instituciones deportivas puedan disponer de una ayuda económica que permita destinarla a aquellas erogaciones que hayan debido afrontar durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del Covid-19.



La vicegobernadora Laura Stratta manifestó a Elonce TV que en la jornada "estamos ratificando un compromiso de trabajo que es el que lleva adelante el Gobernador Gustavo Bordet, en articulación con el intendente y las instituciones, marcando presencia en momentos tan difíciles. Esta pandemia ha tocado al mundo, a nuestra provincia y a cada una de nuestras ciudades, y a los clubes que son un sostén, que cumplen una función social que es primordial. Estamos aquí para acompañarlos en este contexto de tantas dificultades, para seguir articulando, marcando ese rumbo de trabajo conjunto".



Dijo que este tipo de aportes "se están entregando en toda la provincia. Hay un acompañamiento que se articula también con Nación". La vicegoberandora indicó además que en la jornada suman a clubes del departamento Paraná y Victoria.



"Siempre trabajamos mancomunadamente, nadie se salva solo y si hay un contexto que ha marcado la importancia de la solidaridad, es este", resaltó Stratta. Paira: se entregan aportes este miércoles "a más de treinta clubes" Por su parte, Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social , indicó que hoy se entregan aportes "a más de treinta clubes de dos departamentos de la provincia, por un monto de un millón de pesos".



Destacó asimismo que el programa "se enmarca en una estrategia de trabajo en toda la provincia. Llegamos a más de 150 clubes, en forma articulada con el gobierno nacional. Nuestro gobernador ha marcado este trabajo interjurisdiccional y esta posibilidad de ir aportando desde diferentes estrategias para acompañar, tanto el contexto de pandemia como esta apertura, esta nueva normalidad que tienen que transitar los clubes". Bahl: "Agradecemos la tarea inmensa que hacen los clubes por todos los gurises" El intendente de Paraná, Adán Bahl , estuvo presente en el acto. Mencionó que en la ciudad "hay muchos clubes de barrio, eso es muy importante, pero también es muy importante que hay muchísimas personas que trabajan permanentemente en sostener los clubes. Celebro esta decisión el gobierno provincial de acompañar, para atender parte de la cantidad de los gastos que no se pudieron atender en la pandemia".



"Estamos aquí para acompañarlos económicamente y también para realizarles un agradecimiento por la tarea inmensa que hacen por todos los gurises de Paraná que van a los clubes, a los que es necesario acompañar y sostener con la presencia del Estado". Solanas: "Los dirigentes de los clubes hacen un esfuerzo enorme" El diputado Julio Solanas puso relevancia en los dirigentes de los clubes "que hacen un esfuerzo enorme para sostener los clubes de barrio. Aquí en Recreativo hay una historia enorme, de hombres y mujeres que lo fundan, que soñaron este club, como también la hay en las instituciones deportivas de toda la geografía de la provincia". Gómez: "Apuntamos a sostener a nuestras instituciones deportivas" José Gómez, secretario de Deportes de la provincia , indicó: "En este cierre de año, que es importante, para responder a tanto compromiso que nos genera el trabajo de los clubes, en materia de contención, en esta empatía que tenemos sabiendo de la difícil situación que han tenido que absorber los dirigentes deportivos con parálisis en las instituciones, un impacto muy fuerte en las ya de por sí, vulnerables economías. Por eso está la mano tendida de un estado presente, en forma articulada entre nación. Provincia y municipios, abrazando a nuestras dirigencias para que puedan seguir sosteniendo las instituciones. Reformulamos toda la política deportiva, apuntando a sostener a nuestras instituciones deportivas, lo hicimos con los clubes de barrio, seguimos con las Ligas, las asociaciones y federaciones, y terminaremos el año cumpliendo con nuestros deportistas, con el programa de becas deportivas, también". "Todos los clubes hemos vivido este parate" El contador Marcelo Jozami, que preside el Club Recreativo , dijo: "Todos los clubes, más o menos, hemos vivido lo mismo, esta crisis epidemiológica, este parate, lo hemos vivido todos. Cuando te dan una mano, como me consta que lo hacen desde el estado provincial y municipal, y nacional en esta oportunidad, y recibirlos en nuestra casa, nos pone muy contentos. Los clubes estamos tratando de salir adelante, vamos de a poquito. El socio entiende que no todo era como antes, pero volvió a socializar que es lo más importante". Elonce.com.