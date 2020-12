Kicillof propone "cuarentena previa" para "llegar sanos a Navidad y Año Nuevo"

"Agregamos un tema al protocolo. Si uno ya sabe que se va a reunir con parientes de más de 60 años, que es población de riesgo, que los 14 días previos evite tener todo tipo de reuniones como para no contagiarse", señaló el gobernador.



Kicillof, que se encuentra aislado tras haber sido contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus, propuso "una especie de cuarentena previa que nos permita llegar sanos a Navidad y Año Nuevo".



"Son importante esos 14 días previos para tener fiestas cuidadas y seguras. Cosa de no ir contagiado y que se produzca una tragedia como ya pasó con ese baby shower en Necochea", subrayó el mandatario bonaerense.



El objetivo es extremar los cuidados durante 14 días, que es el período en que el coronavirus reduce la carga viral en una persona contagiada y/o asintomática.



Además, el gobernador remarcó el pedido de que "las reuniones se hagan en exteriores y tener cuidados especiales".

Por otro parte, Kicillof se refirió al plan de vacunación para la provincia de Buenos Aires e indicó que espera que "a fin de diciembre o principios de enero empiecen a llegar las vacunas a la provincia", provenientes de Rusia.



"Son casi 12 millones de bonaerenses para vacunar e implica un despliegue territorial inmenso", sostuvo el gobernador, quien ratificó que se prevé vacunar a dos millones de personas por mes.



Al respecto, agregó: "Estamos hablando entonces de seis meses de vacunación y no es una solución inmediata porque le lleva un tiempo a nuestro cuerpo producir las defensas, unos 30 días".



"La pandemia todavía no terminó y, con la vacuna tan cerca, no podemos relajarnos", insistió el mandatario provincial respecto a las celebraciones de fin de año.