Debaten esta semana la legalización del aborto: esperan "una sesión de 36 horas"

La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y manifestó que se está trabajando "en obtener los consensos para alcanzar los votos" para la aprobación.



"El jueves se espera una sesión de 36 horas, hay que armarse de paciencia y pedimos máximo cuidado y distancia para quienes se movilicen", remarcó la ministra sobre la sesión que tendrá lugar en la Cámara de Diputados.



También indicó que "se está trabajando en obtener los consensos para alcanzar los votos". "Estamos confiados en que el jueves tendremos la media sanción", manifestó.



Sobre los detalles de la ley, remarcó que en nuestro país ya existe la objeción de conciencia en otras prácticas y lo único que requiere es una "derivación rápida".



"La sanción de la ley va a cambiar las reglas de juego. Esperamos que haya alguna chance de que se trate este año en el Senado", concluyó.



Preocupan posibles escraches

La diputada nacional del Frente de Todos y Presidenta de la Comisión de Mujer, Géneros y Diversidades, Mónica Macha, expresó su preocupación por posibles escraches de opositores a la IVE. "Estamos con la preocupación que algunos sectores en contra del proyecto del aborto escrachen a legisladores que no están en Buenos Aires, sería muy innecesario e injusto", dijo en diálogo con Futurock.fm.



Según los últimos cálculos el proyecto alcanzaría ya unos 123 votos, a 6 votos de distancia de la aprobación, con 24 indecisos. En ese marco, Macha lamentó que el titular de la bancada del FdT, Máximo Kirchner, esté aislado esta semana por contacto estrecho con una persona contagiada de coronavirus. "Es una pena que no pueda estar Máximo Kirchner en la sesión del miércoles, nos deja muy debilitados ante cualquier situación que ocurra", dijo.



"Hay mucha expectativa para el jueves, no me imagino una participación como 2018 por la situación de pandemia pero si muchas compañeras que van a estar", remarcó.