Se gestionaron obras de agua y cloaca para distintas localidades entrerrianas

En ese marco, el ministerio de Planeamiento ha llevado un intenso trabajo de gestión y articulación con el objetivo de concretar proyectos y obras que den respuesta a los y las entrerrianas en esas prioridades.



El 2020 fue un año de gestión marcado por la pandemia COVID-19, la cual demandó al Estado reorganizar todas sus capacidades y prioridades con el objetivo de enfrentar una crisis sanitaria y económica inédita en la historia reciente. En ese escenario, desde el Gobierno Provincial se crearon todas las condiciones para no paralizar la obra pública, llegándose a ejecutar un alto porcentaje de las programadas y finalizar muchas de las previstas en el plan de infraestructura.



En ese contexto, y a través de una gestión ordenada en el marco de excepcionalidad, se articuló de forma permanente con el gobierno Nacional, a fin de gestionar fondos de distintos organismo que permitan incorporar obras de infraestructura relacionadas a los objetivos del Plan de Obras de la provincia.



En tal sentido, el ministro Marcelo Richard, destacó que la cartera de Planeamiento "ha tenido un rol activo en la tarea de coordinación entre nación y municipios, brindando toda su capacidad técnica, y colaborando con los gobiernos locales para que se puedan llevar adelante los proyectos".



"Es política de Estado para la gestión del gobernador Bordet que la obra pública se planifique y ejecute en todo el territorio provincial" precisó, detallando que en tal sentido "se han gestionado ante el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento ?ENOHOSA- el financiamiento de obras relacionadas a cloaca y agua con una inversión superior a los 2.330 millones de pesos, para un gran número de localidades de la provincia".



Obras con convenios firmados



Las obras que ya cuentan con convenios firmados con el organismo Nacional son la Ampliación red cloacal, Villa Elisa, por una inversión de $87.303.716,72; y Ampliación de red cloacal y lagunas de tratamiento, de San Salvador por un monto de 148.047.432,50 pesos. Ambos convenios fueron rubricados el 3 de diciembre de 2020.



En Ceibas las obras de Planta Compacta Potabilizadora de Agua por $30.394.713,51, y la Construcción del Sistema Cloacal (primera etapa), por un monto de $52.387.321,29, cuya apertura de sobres se realizará el 18 de diciembre de 2020.



Asimismo cuenta con convenio firmado la obra de Feliciano, de Colector Cloacal. Estación Elevadora y Laguna de Tratamiento (segunda etapa) por $ 145.487.812,40, con apertura de ofertas el 21 de diciembre de 2020.



En Gualeguay se firmará el convenio específico el próximo 9 de diciembre por la obra Sustitución Colectora Cloacal Quirós, que requiere una inversión de 235.586.256,00 pesos.



Santa Elena, la obra Optimización de impulsión, tratamiento y almacenamiento de la red de agua potable, con un monto de 91.123.423,82 pesos.



La localidad de Tabossi la obra Ampliación de red cloacal, con una inversión de $ 15.035.029,24, y apertura de sobres el 28 de diciembre de 2020.



En Concepción del Uruguay, se cuenta con el convenio firmado para la obra de Ampliación red cloacal zona Oeste, con un monto de inversión de 75.246.529,55 pesos.



Y Colonia Avellaneda, la obra Reparación y adecuación de laguna de tratamiento de efluentes cloacales, por 31.945.450,94 pesos.



Limpieza de lagunas y perforación de pozos de agua- con convenio firmado y en proceso de llamado a licitación



En el marco del Programa de Emergencia de Perforaciones para Abastecimiento de Agua Programa PROFESA (ENOHSA), las localidades que cuentan con convenios son: Villa Alcaraz, departamento La Paz, por 5.064.463 pesos; Villa Mantero, departamento Uruguay, 3.098.875 pesos; Raíces Oeste, departamento Villaguay, 1.692.750 pesos y en las próximas semanas se firmaran los convenios específicos con otros municipios.



Proyecto enviados a Nación para No Objeción



Obras PROFESA ? ENHOSA



Ya fueron enviados los proyectos para pedido de no objeción y que habilitarán el proceso de tramitación del llamado licitatorio, Gualeguaychú, Obra Planta de Tratamiento de Efluentes Unidad Los Potreros, por un monto de 62.144.546,96 pesos.



Seguí, el proyecto referido a la Obra Recambio de red Cloacal (primera y segunda etapa), por un monto que alcanza los 39.382.459,09 pesos.



Y Colonia Elia, departamento Uruguay, el proyecto Obra Ampliación de red cloacal (segunda etapa), por un monto de 54.131.246,51 pesos.